Esposa de prefeito que teve vídeo vazado confirma envolvimento com Gabriel Medina

A esposa do prefeito da cidade nordestina revelou que teve um affair com o surfista Gabriel Medina

A influenciadora e primeira-dama de Arari, no interior do Maranhão, Ingrid Andrade ganhou destaque além do vídeo íntimo que publicou, sem querer, nas suas redes sociais. A esposa do prefeito da cidade nordestina revelou que teve um affair com o surfista Gabriel Medina na segunda-feira (11).

Era 2019 quando ela, recém-separada, se envolveu com Gabriel. Na época, não quiseram expor o romance na mídia.

“Eu fiquei sim com o Gabriel Medina, mas na época não quisemos divulgar, pois eu estava recém separada e não tinha interesse em divulgar isso. Atualmente estou casada e sou mãe de gêmeas. Na época em que ficamos lá em Noronha eu nem sabia que ‘ele era ele’”, afirmou Ingrid para o perfil Blog do Mau Mau.

“Na verdade, eu cheguei no hotel de madrugada, após comemorar o meu aniversário. Eu havia bebido um pouco e estava acompanhada por uma amiga. Como eu estava com fome, pedi ao restaurante um sanduíche e por conta do horário, ele já estava fechado. Com isso, começamos a zoar e o Gabriel abriu a porta do quarto e falou: ‘Aqui tem uma maçã, tu não quer?’. Eu disse ‘quero’ e fui lá. No quarto dele, comi a maçã, ficamos conversando e ele me contou que estava lá para surfar e de repente, começamos a nos beijar e aí rolou! Fiquei lá com ele”, finalizou a esposa do prefeito de uma cidade do Maranhão.

*Com informações do Léo Dias

