Planos de ação evitaram desabastecimento de água em decorrência da estiagem em Manaus

Manaus (AM) – A seca histórica do Rio Negro, este ano, representou um desafio para o sistema de abastecimento operado pela Águas de Manaus, que atende a zona urbana da capital amazonense. Ao longo do segundo semestre, a concessionária implementou plano operacional considerando diversos cenários e, assim, conseguiu garantir o abastecimento da cidade.

As bombas de captação de água em operação na cidade foram reforçadas. Seis balsas com capacidade de flutuação de 300 toneladas, cada, receberam sistemas auxiliares de captação. Os equipamentos de grande porte permitiram a instalação de motores e bombas que garantem a captação de água, independente do nível do Rio Negro.

“O período de verão amazônico de 2023 trouxe muitos desafios e variáveis até então desconhecidas por todos. Nos deparamos com a pior vazante, não somente do Rio Negro como também de todos os rios que compõem a bacia amazônica, aliada a elevadas temperaturas recordes. Tais características criam um cenário desafiador ao abastecimento de água, mas Manaus conseguiu passar por esse período garantindo água de qualidade nas torneiras dos manauaras”, avaliou o gerente de Operações da Águas de Manaus, Lineu Machado.

Mais de 100 profissionais, incluindo engenheiros, técnicos, mergulhadores, marinheiros, soldadores, montadores, encanadores, eletricistas, mecânicos, entre outros trabalhadores atuaram diretamente nessa operação especial. O processo foi acompanhado também pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).

“A Ageman esteve em algumas ações preventivas da concessionária durante a vazante. Todas essas ações foram de grande relevância para garantir a regularidade e a qualidade do abastecimento de água em nossa cidade”, afirmou o diretor-presidente da Agência, Elson Andrade.

Equipes especializadas monitoraram os níveis da vazante e a variação de temperatura diariamente. O Centro de Controle Operacional (CCO) também segue em alerta, 24 horas por dia, controlando os níveis de água nos reservatórios, para que todos estivessem sempre aptos a abastecer a população de Manaus. As soluções desenvolvidas dentro do pacote preventivo para o período de estiagem foram agregadas ao sistema de abastecimento de Manaus, elevando a segurança operacional do serviço.

Captação de água

Todos os dias, mais de 700 milhões de litros de água são captados do Rio Negro e passam por tratamento e controle de qualidade, antes de chegarem às torneiras da população. Nos últimos anos, obras de implantação de mais de 200 quilômetros de rede de abastecimento em áreas vulneráveis garantiram a universalização do serviço de abastecimento de água. A Águas de Manaus acompanha o crescimento da cidade, com obras para regularização e distribuição em locais que passaram recentemente por regularização fundiária.

A concessionária também realiza investimentos para a modernização do sistema, com tecnologias de combate a fraudes. Com isso, já se vê uma significativa redução no número de perdas de água por mau uso e ligações irregulares – nos últimos cinco anos, a concessionária conseguiu reduzir o nível de perda de água na cidade em mais de 20 pontos percentuais, saindo da casa dos 74,7%, em 2018, para os atuais 56%.

*Com informações da assessoria

