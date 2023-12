Família de brasileiros é resgatada no Caribe após nove horas à deriva

Cartagena (COL) – Uma família brasileira foi resgatada pela Marinha da Colômbia após passar cerca de 9 horas à deriva, no sábado (23). Conforme anúncio das autoridades, o veleiro que levava as cinco pessoas começou a sofrer com a entrada de água no Golfo de Morrosquillo, no Caribe, e o grupo teve de deixar a embarcação em um bote.

“O sucesso desta operação teve início quando a Torre de Controle de Tráfego e Vigilância Marítima da Direção Geral Marítima (Dimar) recebeu a chamada de emergência da tripulação do veleiro ‘Austros’, que reportou a entrada de água na embarcação em consequência das difíceis condições meteorológicas”, disse a Marinha da Colômbia.

De acordo com o jornal colombiado El Universal, unidades da Guarda Costeira foram enviadas para a região, com apoio aéreo. Ao chegarem ao local, as equipes de resgate encontraram o veleiro parcialmente afundado e totalmente abandonado. As buscas seguiram e a família foi localizada em um bote inflável próximo a ilha de Ceycén.

“Ao chegar à área, foram realizados padrões de busca que conseguiram identificar o veleiro parcialmente afundado e sem pessoas no seu interior, razão pela qual, graças à articulação de capacidades e à comunicação permanente entre a Marinha da Colômbia e a Autoridade Marítima, constatou que esta família estava a bordo de um pequeno barco perto da ilha de Ceycén”, diz o texto.

Os cinco brasileiros, dois adultos e três menores de idade, que não tiveram os nomes revelados, foram levados para a Estação da Guarda Costeira em Cartagena para receberem atendimento médico.

*Com informações de Metrópoles

