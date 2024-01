Homem tem infecção e morre após aplicar facetas dentárias

Um homem identificado como Luiz Carlos das Dores morreu após a aplicação de lentes dentais em uma clínica de Goiás, também conhecidas como facetas dentárias. A vítima teve uma infecção generalizada.

O paciente e o marido, Benedito Nascimento, procuraram uma especialista para fazer a aplicação e deixar o sorriso mais bonito. Dois meses após o procedimento, Luiz morreu.

A família denunciou o caso ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Benedito acusou a profissional de ignorar problemas dentários prévios do marido, mesmo diante da radiografia dentária da vítima.

Procedimento pode chegar a preço de carro “popular”

As facetas são uma espécie de “lente de contato” para os dentes. O revestimento é feito de resina ou porcelana, com o objetivo de deixar o sorriso mais branco e, a depender do gosto do cliente, mais bonito.

O procedimento é indicado para reparar a tonalidade, tamanho e formato dentário, melhorando a estética e recomendada para a correção de fraturas. O tratamento pode chegar ao valor aproximado de um carro “popular”.

A aplicação exige paciência: para fixar as lentes, o especialista desgasta o dente, o que pode provocar alterações no formato original. A procura pelo procedimento aumentou cerca de 60% nos últimos cinco anos.

*Com informações do SBT News

Leia mais

Corpos de jovens que morreram dentro de carro em SC são liberados

Ciclista olímpica morre ao ser atropelada pelo próprio marido

Três pessoas morrem e 14 ficam feridas em desabamento de prédio residencial