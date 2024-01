FCecon é o 1º hospital público do AM a oferecer tratamento inédito para sangramento retal

A doença é desencadeada pelo tratamento radioterápico, a qual pode perdurar por anos, mesmo após o fim do tratamento com radiação

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), é o primeiro hospital público a oferecer, a partir desta semana, o tratamento para pacientes com proctopatia actínica – sangramento do reto causado após a radioterapia. A terapia é feita com uma unidade eletrocirúrgica com plasma de argônio.

O aparelho utiliza a corrente elétrica nos procedimentos médicos com a finalidade curativa, tendo acoplada uma bomba de irrigação endoscópica. O equipamento foi comprado pela FCecon pelo valor de R$ 413,3 mil, para uso pelo serviço de Endoscopia.

Segundo o diretor-presidente da FCecon, Gerson Mourão, o hospital será a primeira unidade pública a disponibilizar o tratamento para a proctopatia actínica no Amazonas. “É um avanço histórico significativo, e a expectativa é que diminuamos o fluxo de pacientes na urgência, internação, ocupação de leitos e transfusão de bolsas sanguíneas, porque os pacientes precisavam de atendimento diferenciado”, disse.

Proctopatia actínica

De acordo com o gerente do serviço de Endoscopia, Marcelo Tapajós, a proctopatia actínica é uma condição em que se formam vasos na parede interna do intestino, após sessões de radioterapia, e estes costumam causar sangramentos. Ele informa que o problema pode perdurar por anos, mesmo após o fim do tratamento com radiação. “Por isso, a urgência em relação ao equipamento”, explica Tapajós.

Tratamentos

Conforme o médico especialista, o aparelho realiza inúmeros procedimentos terapêuticos, por exemplo, a ressecção de tumores e a hemostasia de sangramento – bloqueio de qualquer lesão vascular e integridade dos vasos sanguíneos, que cause sangramento.

Números

De janeiro a dezembro de 2023, o serviço de Endoscopia realizou mais de 915 procedimentos endoscópicos, como os exames de endoscopia digestiva alta, colonoscopia e broncoscopia. Os procedimentos são necessários para definição de tratamento e acompanhamento dos pacientes em casos de câncer de esôfago, estômago, intestino, reto, pulmão e vias respiratórias.

Aquisição

A unidade eletrocirúrgica com plasma de argônio, acoplada com uma bomba de irrigação endoscópica, foi adquirida com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Péricles Rodrigues do Nascimento.

