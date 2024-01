UEA prorroga inscrições para Mestrado em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) prorrogou as inscrições para o Mestrado Profissional em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos, com 18 vagas disponíveis. O prazo foi estendido até o dia 15 de janeiro de 2024.

O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos (PPGSP), Prof. Dr. Dorli Marques, ressaltou a importância da diversidade de participantes. “O mestrado busca não apenas pensar, mas também gerar produtos que contribuam para a operação da segurança pública, cidadania e direitos humanos no estado do Amazonas.”, destacou.

O programa, aberto a profissionais de diversas áreas, destaca-se pela interdisciplinaridade e abrangência de temas pertinentes à estrutura organizacional do Sistema de Segurança Pública do Brasil. Os candidatos devem possuir diploma de graduação reconhecido na forma da lei, e a seleção é aberta a pessoas de todo o Brasil.

O curso, com duração de 24 meses, tem previsão de início das aulas para abril de 2024. Já consolidado, o mestrado conta com um histórico notório, incluindo o desenvolvimento do programa “Ronda Maria da Penha” para amparo de mulheres vítimas de violência.

As inscrições podem ser feitas até 15 de janeiro de 2024. E o edital, com o formulário de inscrição, está disponível no site da UEA.

*Com informações da assessoria.

