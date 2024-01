Janeiro Branco: Policlínica Codajás realiza atividade alusiva a campanha de saúde mental  

A campanha visa alertar sobre os cuidados com a saúde mental, nos setores do órgão de saúde

Manaus (AM) — A Policlínica Codajás, unidade da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio do setor de Saúde Mental, realizou na manhã desta sexta-feira (12) a abertura da campanha Janeiro Branco, que visa alertar sobre os cuidados com a saúde mental, nos setores do órgão de saúde.

Estiveram presentes, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e servidores, que participaram da palestra ministrada por profissionais da saúde mental, onde enfatizaram a importância do autocuidado, bem como a observação dos sinais de alerta aos amigos e familiares, para poderem buscar apoio de especialistas.

Além disso, servidores e pacientes puderam interagir através de perguntas, bem como também receberam panfletos e laços brancos da campanha.

O diretor-geral da Policlínica Codajás, Ráiner Figueiredo, presente na ação, destacou o trabalho realizado por toda a equipe, que alcançou a marca de 11 mil atendimentos em 2023.

“O número mostra o quanto nossos profissionais são comprometidos e organizados com a saúde pública do estado, contribuindo para a descentralização das outras unidades de saúde. Parabenizo toda a equipe pelo empenho e dedicação por um SUS mais humanizado”, declarou.

A psicóloga Fabiane Vasques explicou aos presentes o significado da campanha Janeiro Branco, bem como a origem, que surgiu em 2014, no Brasil, por iniciativa de um grupo de psicólogos de Minas Gerais. O mês de janeiro foi escolhido por ser o início do ano, período em que as pessoas costumam fazer planos e estabelecer metas.

Fabiane explicou ainda que o mês de janeiro simboliza o início de algo novo, e ter saúde mental é ter equilíbrio nos pensamentos e emoções.

“É como se tivéssemos uma tela em branco, onde ela pode ser pintada, reiniciada e reescrever uma nova história, ou seja, os recomeços. Ainda existe muito preconceito sobre o cuidado mental e precisamos acabar com os mitos sobre o tema”.

A especialista enfatiza ainda que qualquer pessoa que tenha falta de saúde mental pode ser acompanhada por especialistas e levar uma vida normal, recebendo uma rede de apoio para evitar crises e ter uma vida com qualidade.

Setor de saúde mental

O setor de Saúde Mental foi reinaugurado em janeiro de 2022 e possui uma equipe formada por psicólogos, psiquiatras, neurologistas, assistentes sociais, técnicos, enfermeiros e auxiliares administrativos.

Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta, das 7h às 17h. Para atendimentos com a equipe de psicologia, é feito o acolhimento. Já para especialistas como neurologistas e psiquiatras, o atendimento é realizado via sistema de regulação Sisreg. A Policlínica Codajás está localizada na Avenida Codajás, nº 26, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

*Com informações da assessoria

