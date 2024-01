Instituto promove evento cultural gratuito e desfile de moda em Manaus

Com objetivo de fortalecer a comunidade local por meio da moda, o evento acontece no próximo dia 1 de fevereiro; Entrada é gratuita

Manaus (AM) – O Instituto C&A, pilar social da C&A, promove o Manaus Fashion Day, evento aberto e gratuito em Manaus no dia 1 de fevereiro. O projeto será composto por uma feira de artesanatos e roupas de marcas autorais manauaras, e um desfile de encerramento com 30 modelos indígenas, indicadas por marcas locais e pelo Instituto por meio do projeto regional recém-lançado, o “Quero Ser Modelo, e agora?”.

A ação faz parte do Intercâmbio Comunitário, iniciativa do Instituto que visa fortalecer a comunidade local por meio da troca de experiências com voluntários, colaboradores da C&A e marcas manauaras. Os participantes do projeto receberão capacitação imersiva profissional para desenvolvimento de produtos, visual merchandising, vendas e preparação para feiras.

Para o diretor executivo do Instituto C&A, Gustavo Narciso, o Manaus Fashion Day simboliza a importância do reconhecimento da moda manauara. “Esse é o nosso terceiro projeto em Manaus, polo de grandes artistas e berço do artesanato e das tradições manuais que carregam a ancestralidade do Brasil. O evento será um momento para destacar e dar visibilidade para o trabalho autoral de todo o ecossistema que compõe a moda local. Esperamos por vocês”, destaca.

Quero ser modelo, e agora?

O projeto “Quero Ser Modelo, e agora” é um projeto do Instituto C&A com foco em pessoas que queiram ingressar no universo da moda. Por meio de um edital, o Instituto está selecionando 15 pessoas indígenas moradoras de Manaus e região, a partir de 16 anos. A iniciativa conta com treinamento, capacitação e a oportunidade de desfilar no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, com disposição de cachê. Além disso, os participantes terão acesso a um treinamento com especialistas da C&A, fotos comerciais em qualidade para uso em redes sociais, possibilidade de conexão com agência de modelos e um curso de seis meses pago pelo Instituto C&A para desenvolver técnicas para modelar.

Sobre o Instituto C&A

O Instituto C&A – pilar social da C&A Brasil – atua na construção de novos futuros por meio da moda. Com esse propósito, em suas frentes de Voluntariado Corporativo, Empreendedorismo e Empregabilidade, fortalece comunidades de todo o Brasil, atua em sustentabilidade na cadeia e fomenta o acesso a trabalho digno e justo para pessoas e grupos que lutam pela afirmação de seus direitos: comunidades periféricas, pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+, mulheres, refugiados e migrantes. Com mais de 30 anos de história, a instituição também realiza apoios humanitários em situações de calamidade pública, atuando nas necessidades mais urgentes após uma crise.



