Presidente do Peru tem cabelo puxado durante inauguração de obra

Agressora foi detida pela polícia no local

Dina Boluarte, a presidente do Peru, sofreu uma agressão no sábado (20) durante cerimônia de inauguração de obras numa rodovia em Ayacucho, segundo a agência de notícias oficial do Peru, Andina.

A reportagem detalha que um grupo de mulheres se aproximou de Boluarte e uma delas puxou seu cabelo. Após o ataque, a mulher foi separada por policiais que a detiveram.

De acordo com a Andina, o grupo de mulheres se identifica como parte de uma associação de familiares das pessoas que morreram durante os protestos políticos do final de 2022.

O presidente do Conselho de Ministros do Peru, Alberto Otárola, expressou seu repúdio à agressão. “Com a violência todos perdemos como país. Este infeliz acontecimento colocou em perigo a integridade da chefe de Estado e isto é muito grave.”

Instituições governamentais peruanas também condenaram o acontecimento, incluindo o Ministério da Mulher.

“Apelamos para que este caso nunca se repita contra nenhuma mulher, devemos banir todas as formas de violência contra as mulheres no nosso país”, defendeu a pasta em post na rede social X.

*Com informações da CNN Brasil

