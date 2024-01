UEA abre submissões para 8º Encontro da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo

Com o tema "Os dados como alicerces na governança dos destinos turísticos", o evento tem como objetivo compartilhar conhecimentos e experiências relacionadas ao turismo

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) anunciou a abertura das submissões de trabalhos para o 8º Encontro Nacional da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo (Rbot), que será realizado no período de 27 a 30 de maio de 2024, em Manaus. Em paralelo, acontecerá a II Mostra de Pesquisa Científica e Mercadológica. Os trabalhos podem ser submetidos até o dia 10 de fevereiro.

Com o tema “Os dados como alicerces na governança dos destinos turísticos”, o evento tem como objetivo principal compartilhar conhecimentos e experiências relacionadas ao tratamento de dados da atividade turística. A iniciativa visa subsidiar o planejamento e a tomada de decisões com foco na governança dos destinos turísticos, visando o desenvolvimento econômico do setor.

Representantes de mais de 60 Observatórios de Turismo do Brasil que integram a Rbot e de outros países convidados estarão presentes no evento. Além disso, a II Mostra de Pesquisa Científica e Mercadológica promoverá exposições de trabalhos sobre a atividade turística, compartilhando o conhecimento científico e ampliando a reflexão sobre o tema.

Os trabalhos devem estar relacionados à área do conhecimento das Ciências Sociais Aplicadas, incluindo Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, e podem abordar uma variedade de temas, desde análise de mercado até práticas sustentáveis e inovação.

Os participantes podem escolher entre duas modalidades de apresentação: banner com exposição oral ou slides com exposição oral. Os trabalhos serão avaliados por pesquisadores relacionados aos Grupos Temáticos.

Para mais informações, acesse o edital:

https://www.even3.com.br/viii-encontro-da-rede-brasileira-de-observatorios-de-turismo/

