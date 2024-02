Professor de design de moda dá dicas para customizar os looks para o Carnaval de Manaus

Manaus (AM) — As festas de Carnaval já estão ocorrendo em Manaus e muitos foliões estão em busca dos looks perfeitos para curtir as bandas e blocos de rua. Para quem ainda não sabe o que vestir, a customização é uma alternativa.

Segundo o coordenador do curso de Design de Moda da Faculdade Santa Teresa, Cidarta Gautama, com um pouco criatividade e materiais como: fitas, rendas, pedrarias, aplicações e claro o indispensável paetê, é possível montar peças estilosas e coloridas.

“O primeiro passo é buscar referências visuais e inspirações de acordo com o que a pessoa já gosta de vestir. Para isso, vale a pena recorrer à internet e pesquisar vídeos e fotos”, sugere.

Cidarta Gautama destaca que uma dica é combinar peças neutras com outras de brilho e completar o look com acessórios.

“A pessoa pode aplicar paetês, fitas coloridas ou sobras de tecido em uma saia, ou short e usar uma camiseta de cor mais neutra”, orienta.

Neste Carnaval, diz ele, uma das tendências mais fortes é a sobreposição de acessórios criativos, como ombreiras cravejadas de pedras, tranças de tecido e maxi colares que oferecem um visual atrativo e empolgante para a folia.

Cidarta Gautama ressalta que a customização, é antes de tudo uma forma de fazer moda sustentável, porque a pessoa pode usar sobras que tem em casa, retirar enfeites de uma peça e colocar em outra.

Outra dica do coordenador de Design e Moda da FST é completar o look apostando em maquiagens criativas e coloridas, como sombras neon e delineadores de cores variadas. O penteado do cabelo também pode ganhar um toque especial com tranças, faixas e tiaras.

Cidarta reforça que, além de bonita, a roupa precisa ser confortável, porque serão horas de festa. “A dica principal é vestir-se com algo que se sinta bem, confortável e que vá deixá-lo feliz e pronta para aproveitar a folia”, afirma.

*Com informações da assessoria

