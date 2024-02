‘Inimigos do Fim’: Bloco Curupirado ocorre na próxima quarta-feira (14)

Manaus (AM) – Com duração superior a 7 horas de shows, o Bloco Curupirado – Inimigos do Fim será realizada na Quarta de Cinzas (14), no Olímpico Clube, localizado na av. Constantino Nery, Zona Oeste de Manaus, e marca o fim da temporada carnavalesca da cidade.

Ao todo, o evento já recebeu mais de 5 mil foliões e nesta edição de 2024, a expectativa é que o número cresça ainda mais, contou a “mãe curupira”, Gabriela Pauchner, organizadora do evento e dona do espaço cultural Curupira Mãe do Mato, onde nasceu o bloco.

“O Curupirado é uma extensão do Curupira para os foliões que são inimigos do fim do Carnaval. Prometemos mais uma edição diversificada com um line-up incrível de artistas que são destaques no nosso estado, teremos concurso de fantasia, muitos sorrisos e glitter!”, afirmou.

Programação

A animação será garantida com Couro Velho, George Japa, Marcia Novo, Rosivaldo Menestrel e os Metais de Olinda e Antônio Bahia. O bloco terá participações especiais de Travas no Samba, Julio Persil, Márcia Siqueira e Sereias da Panair. Além disso, a programação conta com os DJs Carol (Pimenta com Sal), CRETIN@ (Socorro Cicarelli), Di Figueiredo (Socorro Cicarelli), JOTAP (Infecta) e QUIEEL (Infecta).

Conhecido como Rei do Carnaval, Antônio Bahia apadrinha o bloco e promete um show com muita diversão, alegria e respeito.

“Me alegra muito fazer parte dessa festa e eu estarei lá mais uma vez com um repertório e figurino especialmente para o bloco. Então quem ainda quiser pular carnaval na Quarta-Feira de Cinzas, produza sua fantasia, coloque o seu melhor sorriso e venha se divertir com a gente”, reforça o artista

Celebrando 20 anos de carreira, Marcia Novo preparou um repertório carnavalesco diferenciado com músicas marcantes da Xuxa e hits atuais. No chamado “bloco dos anos 90”, a cantora irá performar clássicos da época como Cazuza, Cássia Eller, Los Hermanos, entre outros. Todos em um ritmo dançante para se despedir da folia.

“A galera pode esperar mais uma vez um fechamento de ouro com muitas atrações animadas e gente feliz. ‘RÊU’ estou preparando um show ‘arretante’, com muitos sucessos dos anos 90 e brincadeiras com o público. Ah! E lógico muito Surubim, nosso Hit Baré do Carnaval”, revelou a cantora.

Ingressos

Os ingressos do segundo lote custam R$ 30, mais a taxa do site, e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, no site oficial. Para quem quiser comprar na bilheteria no dia do evento, o valor será de R$ 50. Mais informações podem ser obtidas no perfil do Instagram @blococurupirado.

