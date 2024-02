Dengue, Chikungunya e Zika: Infectologista orienta sobre os sintomas das doenças em Manaus

Manaus (AM) — O Brasil registrou em janeiro 243.721 casos prováveis de Dengue, segundo o Painel de Monitoramento de Casos de Arboviroses do Ministério da Saúde, atualizado na última quarta-feira (31). No Amazonas, a situação é considerada de alerta. No período de 1º a 25 de janeiro deste ano, o Estado registrou 3.934 casos de dengue, conforme boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto (FVS).

A doença infecciosa febril aguda sistêmica é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, vetor também de outros vírus como a Chikungunya e Zika. Os sintomas dessas enfermidades podem se confundir e dificultar o diagnóstico.

A Dengue é caracterizada pela febre alta e persistente acima de 38 °C, náuseas, vômitos, cefaléia, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas no corpo. Contudo, existem quadros leves da doença que não apresentam todos os sintomas.

“O tratamento, tanto para a Dengue, como para Zika e Chikungunya, é sintomático, ou seja, utilizam medicamentos que aliviam os sintomas e alguns remédios precisam ser evitados caso exista a suspeita das doenças, sendo eles acido acetilsalicílico (AAS), anti-inflamatórios e corticoides”, orienta a doutora Raíssa de Moraes, médica infectologista da Afya.

A infecção pelo vírus da Zika se manifesta pela dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. Geralmente, a doença não evolui para casos graves, diferentemente da Dengue, que pode chegar a casos como a Dengue hemorrágica. O risco pela Zika se dá especificamente para mulheres gestantes, que podem desenvolver a Síndrome Congênita associada à infecção pelo vírus, que causam um conjunto de anomalias congênitas em embriões ou fetos expostos à enfermidade durante a gestação.

Dores intensas nas articulações, como dedos, tornozelos e pulsos são os principais sintomas da infecção por Chikungunya. A doença apresenta, ainda, dor de cabeça, dor nas costas, coceira na pele e febre leve. A enfermidade pode evoluir para a forma crônica, quando os sintomas persistem por mais de 90 dias após o início dos sintomas. Em mais de 50% dos casos, a dor nas articulações torna-se crônica, podendo persistir por anos.

Em todas as três doenças, o diagnóstico depende de uma avaliação clínica cuidadosa e do resultado de alguns exames laboratoriais. Por isso, é importante buscar avaliação médica.

Conforme a médica infectologista da Afya, doutora Raíssa de Moraes, a melhor forma de diferenciar as três doenças é prestar atenção em sintomas predominantes.

“Na Dengue, a febre alta é predominante, enquanto na Zika pode ocorrer coceira pelo corpo. Já na Chikungunya as dores nas articulações são o principal sinal. É importante ficar atento, pois os sintomas podem ser parecidos e no caso da Dengue, pode evoluir para casos graves, então é importante buscar avaliação médica”, explica.

Vacina contra a Dengue

O Sistema Único de Saúde (SUS) passa a oferecer este mês a vacina contra a Dengue, Qdenga, imunizante desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma, aprovado pela Anvisa.

“Ela se mostrou eficaz e segura para os quatro sorotipos da doença e pode ser aplicada em pessoas entre 4 e 60 anos. Neste primeiro momento, o SUS irá oferecer apenas para crianças de 10 a 14 anos, sendo o público com maior risco de internação e agravamento”, explica a doutora Raíssa de Moraes.

A vacina contém vírus vivos atenuados da Dengue. Por isso, ela induz respostas imunológicas e pode ser utilizada por quem já se infectou pela doença anteriormente de forma segura. Contudo, não podem ser imunizados quem possui alergia a algum dos componentes, quem tenha o sistema imunológico comprometido ou alguma condição imunossupressora, gestantes e lactantes.

