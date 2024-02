Galo de Manaus: Saiba quais são os itens proibidos no Sambódromo na terça-feira

Manaus (AM) — Na Terça-Feira de Carnaval, dia 13 de fevereiro, o Galo de Manaus desfila pelo Sambódromo (Avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro) com trios elétricos e mais de 20 atrações. Três palcos compõem a estrutura do evento que inicia às 16h e tem entrada gratuita.

Segundo o produtor cultural Theo Alves, o público deve ficar atento aos itens que não são permitidos dentro do Sambódromo, assim como a determinação da Portaria 003/2023, da Justiça do Estado do Amazonas, de que crianças menores de 12 anos não têm acesso ao evento. Ele explica que, na entrada, a segurança vai recolher o que pode causar acidentes.

Confira os principais itens proibidos conforme a Portaria 001/2024-GS/SSP: Armas de fogo, materiais contundentes ou perfurocortantes, tubos de bandeiras, armas de arremesso, guarda-chuvas com haste metálica, seringas, armas brancas, substâncias ou engenhos explosivos, ou pirotécnicos, perfurantes, armas destinadas a projetar substâncias tóxicas, tubos de aerossol, capacetes, asfixiantes e corrosivos, garrafas, copos, pratos de vidro e alumínio.

O Galo de Manaus é contemplado pelo edital da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal – Brasil União e Reconstrução, através do Ministério da Cultura. O evento tem apoio do Governo do Amazonas, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Eventos e Turismo (Manauscult).

Programação

Entre as atrações confirmadas no Galo de Manaus estão DJ Evandro Jr e SambaXote, Banda Frevião, que é a Banda Oficial do Galo de Manaus, Pororoca Atômica, Dennys Salvador, Antônio Bahia, Vanessa Auzier, Vem Folia, Layla Abreu, Arte Sem Fronteiras, Orquestra Manaus Frevo, Márcia Siqueira, Ases do Pagode, Marrakesh, Forró na Pegada, 100% Abusado, Meu Xodó, Forró du Gavião, Felipe Sales e O Poder dos Paredões, 40 Graus de Amor, Sempre Estrelas, Mikael e Prefixo 92.

VIP Bemol Farma e camarotes

Os ingressos para a área VIP Bemol Farma estão disponíveis por R$ 130 (frevolê sem mangas) e R$ 140 (frevolê com mangas) e dão direito a um copo personalizado, open bar das 16h à meia-noite de cerveja, refrigerante, água e caipirinha. O espaço conta com lounge, instagramáveis, cabines de fotos gratuitas, retoque de maquiagem gratuitos, degustação de produtos, área coberta, bares e banheiros exclusivos.

Para os camarotes com open bar, o passaporte custa R$ 160 por pessoa, com direito a camisa, copo e tirante personalizados. Quem optar pelo camarote sem open bar, o valor é de R$ 60 por pessoa.

A venda de ingressos acontece na Le Mans Rent a Car (avenida Mário Ypiranga, 267, Flores) e nas lojas Via Uno, no Amazonas Shopping, Manauara e Sumauma, além do site ingressosfly.com. O frevolê deve ser retirado somente na Le Mans Rent a Car, de segunda a sábado, das 10h às 20h.

