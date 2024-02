‘Obsesamba’ comanda a folia no Bloco Vem Circular na Zona Leste de Manaus

A partir das 19h30, o Grupo ‘Obsesamba’ assume o comando do Bloco Vem Circular com a proposta de animar os foliões

Manaus (AM) — O Brasil é considerado o país do samba e, nesta terça-feira (13), um show especial para os visitantes do Shopping Grande Circular vai celebrar isso. A partir das 19h30, o Grupo ‘Obsesamba’ assume o comando do Bloco Vem Circular com a proposta de animar os foliões. O evento ocorre no palco da praça de alimentação e tem entrada gratuita.

Com raízes profundas na cultura brasileira, o samba é uma parte importante das celebrações, festas, carnavais, rodas de samba, clubes e em diversas outras manifestações culturais em todo o país. A iniciativa visa proporcionar um momento de descontração, lazer e entretenimento em um ambiente acolhedor oferecido pelo centro de compras.

No repertório do especial ‘Samba na Praça’, a banda interpretará sucessos de grandes artistas do gênero musical conhecidos por todo o público. Irreverência, versatilidade e muita alegria ganham destaque na programação que deve atrair dezenas de participantes num dos blocos mais importantes da Zona Leste de Manaus.

Conforme Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular, a ideia é oferecer um Carnaval seguro e alegre às famílias que buscam se divertir no feriado. Música, diversão e muita folia fazem parte da série de atrações deste mês.

“Certamente será uma festa inesquecível para todos os amantes desse ritmo contagiante. Alegria e energia não faltarão nesse show que promete marcar o feriado de Carnaval”, afirma Júlio.

*Com informações da assessoria

