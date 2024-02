Forças de Segurança e órgãos fiscalizadores vistoriam 14 eventos carnavalescos em Manaus

As ações foram realizadas entre sábado e domingo, quando encontrou, no Educandos, uma banda de rua em atividade sem a documentação exigida pela Visa Manaus

Entre o sábado (10) e o domingo (11) de Carnaval, as Forças de Segurança do Amazonas, em conjunto com os órgãos fiscalizadores do Governo do Amazonas, da Prefeitura de Manaus e entidades parceiras, deflagraram a Central Integrada de Fiscalização (CIF) em Manaus. Ao todo, as equipes fiscalizaram 14 eventos carnavalescos. No bairro Educandos foi identificado que uma banda de rua estava sendo realizada sem as documentações exigidas pela Vigilância Sanitária municipal.

Durante os dois dias, as equipes percorreram todas as zonas de Manaus. Blocos, bandas de rua e eventos com grande concentração de público foram fiscalizados. O objetivo de todos os órgãos foi verificar se os locais estavam cumprindo todas as exigências para a realização do evento.

No sábado, as equipes da Visa Manaus identificaram que um evento realizado na Orla do Amarelinho, na zona sul, estava sendo realizado sem a documentação exigida pelo órgão. Além disso, a empresa Amazonas Energia identificou que mais de 15 barracas estavam funcionando usando desvio de energia elétrica. O responsável pelo evento foi notificado pelos órgãos fiscalizadores.

E no domingo, outros seis eventos carnavalescos foram fiscalizados. Em nenhum dos locais foi encontrado irregularidades. Nas duas ações, fiscais do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) autuaram 38 condutores de veículos por estacionamento irregular.

A CIF, que é coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), segue sendo realizada durante todo o período carnavalesco. Frequentadores aprovaram a presença das equipes e das Forças de Segurança nos eventos. “Este ano o policiamento está muito bom. Com mais segurança a gente se sente mais confortável para brincar o carnaval”, afirmou o folião Samuel Vaz.

Efetivo

Um efetivo de mais de 80 agentes foi mobilizado para as fiscalizações. Participaram da CIF servidores da SSP-AM; Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai); Polícias Militar (PMAM) e Civil (PC-AM); Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM); Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc); Juizado de Infância e Juventude Infracional (JIJI); Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU); Secretaria Municipal de Segurança, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

