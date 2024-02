Cauxi Eletrizado comanda bloco de carnaval em Manaus

A banda chega a 12ª edição do bloco com novas versões em ritmo de frevo no repertório

Manaus (AM) — A banda Cauxi Eletrizado chega a 12ª edição do bloco com novas versões em ritmo de frevo no repertório. A festa ocorre nesta segunda-feira (12), a partir das 17h, no Clube do Trabalhador (Avenida Cosme Ferreira, 7399).

Os ingressos estão à venda por R$ 50, no site Sympla (sympla.com.br). A estrutura conta com praça de alimentação, bares e espaços instagramáveis.

Formada por integrantes da Alaídenegão, Cabocrioulo e Tucumanus, a banda Cauxi Eletrizado surgiu junto com o bloco, em 2012, com referência a memória dos antigos blocos de Carnaval, com repertório de marchinhas tradicionais, frevos e releituras de clássicos.

Segundo o cantor e um dos fundadores do Cauxi Eletrizado, Davi Escobar, neste ano, o repertório para duas horas de apresentação traz uma homenagem a Chico Science, pernambucano e um dos fundadores do movimento mangue beat nos anos 90, com uma versão da música “A Praieira”. Em 2024 completou 27 anos sem o artista, vítima de um acidente de carro.

“Também temos versões de sucessos de Belchior, Joelma, Marina Sena e Paralamas”, destaca o músico.

Clóvis Rodrigues, vocalista da Tucumanus e da Cauxi Eletrizado, pontua que a banda com nome da festa fez um resgate de alguns frevos do início do bloco.

“São frevos que deixamos de tocar com o tempo, afinal são mais de 10 anos de bloco e vamos substituindo músicas do início por novas, mas, de vez em quando, entra uma antiga”, comenta o cantor.

Iniciativa

Rafael Ângelo, guitarrista da Alaídenegão e cofundador do Cauxi Eletrizado, conta que a proposta do bloco era criar oportunidades de shows para Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus.

“Essa época do ano, janeiro e fevereiro, era muito parado para as bandas autorais e tivemos a ideia de fazer o bloco para se inserir nesse circuito do Carnaval”, afirma o organizador.

O Cauxi Eletrizado já passou por lugares como Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa), Assua (Associação dos Servidores da Universidade Federal do Amazonas) e Arena da Amazônia.

Confira a programação dos shows:

17h – Carol Amaral

18h – Couro Velho

20h – Canta Parintins, com David Assayag, Márcia Siqueira, Marcia Novo e Julio Persil

22h – Cauxi Eletrizado

0h – Os Tucumanus

1h – Alaídenegão

2h – Cabocrioulo

