“Macetando” e “Perna Bamba”: Quais são os hits do Carnaval 2024?

Já é tradição, se “em fevereiro tem carnaval”, tem também o hit do verão. Assim, muitos artistas brasileiros correm atrás de uma canção com letra chiclete e coreografia fácil.

Este ano, as músicas que “bombaram” nas redes sociais, festas e blocos de carnaval foram “Macetando”, de Ivete Sangalo e Ludmilla, e “Perna Bamba”, de Léo Santana e Parangolé.

No Google Trends, “Macetando” e “Perna Bamba” lideram a lista de hits mais populares neste carnaval. O interesse de busca atingiu todos os estados do Brasil, em especial na Bahia, local de nascimento tanto de Ivete Sangalo quanto Léo Santana.

Anitta, Dennis Dj e Pedro Sampaio também fizeram a felicidade dos foliões com “Joga Pra Lua”. Lançado no dia 14 de dezembro visando o carnaval, o hit tem gerado interesse de buscas em onze estados: Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Com “POCPOC”, Pedro Sampaio conseguiu colocar duas músicas dele na boca do povo e, também, no Top Spotify Brasil. Além da letra chiclete e coreografia fácil, a canção conta com batidas do funk e da música eletrônica, um videoclipe com Deborah Secco e mais de 218 mil vídeos do TikTok com a música original.

Por fim, há um toque internacional no carnaval brasileiro. Com “Pede Pra Eu Ficar”, Pabllo Vittar reviveu o hit sueco “Listen To Your Heart”, dos anos 80, de Roxette. Essa versão, no entanto, traz um toque abrasileirado devido à batida de forró e o estilo tecnobrega.

Confira a lista de hits:

Macetando – Ivete Sangalo e Ludmilla

Perna Bamba – Parangolé e Léo Santana

Joga Pra Lua – Anitta, Dennis e Pedro Sampaio

POCPOC – Pedro Sampaio

Pede pra Eu Ficar (Listen to your heart) – Pabllo Vittar

*Com informações do SBT News