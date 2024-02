Explosão em trio elétrico de Ivete deixa 2 pessoas feridas: VÍDEO

Os foliões que estavam curtindo o desfile do Bloco Coruja no Circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, na Bahia, passaram por um susto na noite de segunda-feira (12). Um tubo de dióxido de carbono (CO2) explodiu durante a apresentação do trio da cantora Ivete Sangalo, deixando duas pessoas feridas. Uma delas foi levada ao posto de saúde mais próximo.

Com o incidente, Ivete pediu calma ao público e explicou o ocorrido. Brigadistas presentes no espaço controlaram rapidamente a situação, que durou cerca de cinco minutos, até o bloco voltar a seguir com a folia.

Ivete mermã, vá de benzer! Parece que a mangueira do cilindro de CO₂ soltou no meio do desfile do Coruja na Barra



February 12, 2024

O episódio, no entanto, abalou a cantora, que desabafou com os fãs. “Será que hoje não é a nossa despedida do Coruja? A gente tem que pensar isso, porque eu sou a cantora de vocês. Eu não quero isso. Isso não está me fazendo bem. Quero que vocês tenham uma experiência linda – e nós temos. Ontem a gente saiu e foi tudo maravilhoso”, disse.

A cena foi compartilhada nas redes sociais, o que gerou uma comoção entre fãs da cantora. No vídeo, é possível ouvir Ivete citando que um rapaz estaria tentando puxar uma vaia devido às declarações de despedida. “Fique à vontade, também. Quero ser democrática”, frisou.

*Com informações do SBT News.

