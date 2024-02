Brasil registra 84 óbitos por dengue, aponta Ministério da Saúde

Distrito Federal registra maior número de mortes confirmadas, com 20. Minas está em segundo lugar, com 16

O número de óbitos por dengue no Brasil chegou a 84, de acordo com a última atualização do Painel de Monitoramento do Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (14). Ao todo, foram registrados 524.066 casos prováveis da doença no país.

Segundo o Ministério da Saúde, a maior incidência dos casos prováveis se dá entre as faixas etárias de 30-39 e 40-49 anos, sendo 55.854 registrados em mulheres e 46.920 em homens, dos casos já confirmados.

A média nacional desses casos prováveis aponta para 258 a cada 100 mil habitantes. Além disso, 346 óbitos estão em investigação até o momento para saber se há relação com a dengue.

Em números absolutos, o Distrito Federal registrou até o momento o maior número de óbitos confirmados com 20 mortes e outras 60 em investigação, seguido de Minas Gerais, com 16 mortes, Paraná, com 15 e São Paulo, com 9.

*Com informações da CNN Brasil

