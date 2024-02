Fique atento: 5 sinais que devem te alertar para não cair em golpes

Quando o assunto é a internet, um medo comum de quase todas as pessoas é ser vítima de um golpe. E isso não vale somente para quem não tem experiência com os espaços online: criminosos possuem múltiplos recursos, muitos dos quais se destinam a quem se julga safo demais para cair em um golpe.

E o pior de tudo? Golpes realizados pela internet são praticamente impossíveis de serem rastreados e punidos. Mesmo que exista provas, os recursos das autoridades responsáveis são limitados e o dinheiro perdido raramente é recuperado. Diante desse cenário, o melhor é estar sempre preparado.

A fim de ajudar todos aqueles que desejam se proteger nos espaços online, nós separamos uma lista com 5 sinais que devem servir como um alerta. Eles vão desde elementos mais básicos até aqueles complexos, buscando abranger todo tipo de fraude e públicos que podem ser mirados por criminosos.

1 – Deepfakes já são uma realidade

De acordo com pesquisa da ExpressVPN, os principais golpes online atuais se valem de inteligências artificiais e “deepfake”, termo criado para se referir às imagens geradas por computador. Imagine um vídeo do jornalista William Bonner confirmando uma informação, mas que na realidade não é real.

Esse tipo de técnica é usada para golpes porque dá credibilidade a uma fraude, pegando a imagem de uma figura pública confiável (no caso do exemplo, Bonner) e direcionando vítimas para links fraudulentos. Infelizmente, vídeos não são mais uma forma de garantir a confiabilidade de um dado.

2 – Se parece bom demais para ser verdade, é porque é!

Uma regra primordial para evitar cair em fraudes na internet é: se algo parece bom demais para ser verdade, as chances são altas que se trate de um golpe. É claro que há exceções e promoções com bons descontos existem, por exemplo, mas é sempre importante ficar atento para esse elemento.

Empregos que oferecem remuneração exorbitante para pouco trabalho e dispensando formações acadêmicas e prêmios em sorteios são dois exemplos desse tipo de situação. Antes de embarcar na ideia, sempre reflita: essa oportunidade faz sentido? Por que esses valores estão disponíveis para mim?

3 – Preste atenção em links

Dentre as formas mais comuns de praticar golpes na internet estão as ofertas que se valem de imagens de marcas conhecidas, conforme vemos no relatório da ExpressVPN. Pense em uma propaganda de um Nintendo Switch por R$ 900 com o logotipo da Casas Bahia no canto da imagem. De certo se trata de uma oferta real, baseada na foto, correto?

Na verdade, não! Se clicar no link (ou mesmo passar o mouse por cima, no computador), você verá se o endereço em questão realmente é o da loja ou não. Marcas verdadeiras jamais usarão endereços que não incluam seu nome, mesmo que os golpistas copiem o visual do site e o logotipo da empresa.

4 – Busque informações por conta própria

Pense na seguinte situação: você recebe um e-mail, aparentemente provindo do seu banco, pedindo que atualize campos do seu cadastro. O que eles querem é que passe os dados pessoais, algo que nenhuma instituição financeira faz. Se estiver em dúvida quanto à veracidade, existe um bom truque!

Ao invés de responder o e-mail com os seus dados, busque o número de contato do banco por conta própria, evitando se comunicar diretamente pela mensagem ou clicar em links. Com o número real em mãos, ligue e pergunte se existe algum problema com o status da conta, se certificando do golpe.

5 – Atente-se para o tom de urgência

A ExpressVPN ainda alerta que uma das táticas mais usadas pelos golpistas é fazer com que a vítima sinta que precisa agir rapidamente. Isso acontece muito porque quanto menos tempo tivermos para pensar, mais difícil será notar as inconsistências e perceber o golpe. A ideia é que aja por impulso por medo de perder oportunidades.

Se uma mensagem recebida tiver um tom de urgência, desconfie! Oportunidades e questões reais, especialmente envolvendo o aspecto financeiro, dão tempo hábil para que reflita e responda com calma. Se as dúvidas persistirem, utilize a dica anterior e entre em contato diretamente com o banco.

Golpes podem vir de todos os lugares, incluindo redes sociais, e-mails, telefonemas e até mesmo por cartas. Nos espaços online, tudo o que você precisa fazer é tomar um tempo para refletir e realizar pesquisas por conta própria. Exerça o pensamento crítico e alerte as pessoas que conhece e ama.

Para finalizar, vale relembrar um pensamento mencionado ainda na introdução: nunca se julgue “acima” de golpes através da rede, por mais experiente que seja com elementos da internet. Quando baixamos nossa guarda, as chances são altas que tropecemos e sejamos vítimas de uma fraude.