Duplo rompimento de fibras afetou serviços de internet e telefonia em Manaus

Manaus (AM) – O duplo rompimento de fibras entre Manaus e Porto Velho (RO) causou falhas no serviço de internet e telefonia neste sábado (17). De acordo com a Anatel, a instabilidade iniciou às 11h45 e houve o reestabelecimento no período da tarde, às 14h08. Os motivos do rompimento ainda estão sendo verificados.

Os usuários das operadoras Tim, Claro, Oi e Vivo foram afetados pela instabilidade nos serviços de internet e telefonia móvel.

O vice presidente da Associação Brasileira de Internet (Abranet)i, Jesaias Arruda, informou que houve uma parada parcial de internet em Manaus. As operadoras Oi, Vivo e Tim foram impactadas com o rompimento, já a Claro, que é a principal operadora, está com sobrecarga no serviço e com aviso de instabilidade.

“Houve um rompimento na fibra ótica que liga a cidade de Porto Velho a Manaus, então está impactada a cidade de Manaus hoje, desde por volta das 9h30. Muitas áreas da cidade continuam sem internet residencial e com dificuldade, inclusive, da internet móvel”, afirmou em nota.

A Tim afirmou que falhas podem estar dificultando o acesso de alguns clientes em dados móveis e internet. “Porém, técnicos da companhia estão atuando para restabelecer os serviços na região o quanto antes”, concluiu.

As operadoras Claro e Vivo informaram que os serviços já foram normalizados. A Vivo declarou ainda que alguns clientes podem ter encontrado dificuldade na utilização dos serviços em função de uma falha no meio de transmissão que atende a localidade.

