Primeiro ‘Provão Eletrônico’ de 2024 inicia e deve receber cerca de 9 mil inscritos até maio

Manaus (AM) – O período para realização da primeira janela do Provão Eletrônico 2024 iniciou nesta quarta-feira (21), pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar. Com quatro pontos de aplicação em Manaus, os laboratórios receberão, até o dia 31 de maio, cerca de 9 mil inscritos.

O exame eletrônico integra o calendário de atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA), e é voltado para aqueles que buscam a regularização dos estudos e a certificação de conclusão do Ensino Básico.

O sistema do Provão Eletrônico é utilizado pela Secretaria desde 2009, e permite que o aluno realize uma avaliação eletrônica, em que pode escolher as opções de respostas direto no computador e obter o resultado imediato da prova. Para 2024, estão previstas ainda outras duas edições do Provão, nos meses de junho e setembro.

“Iniciamos hoje as aplicações, mas salientamos que ainda temos vagas nas escolas estaduais Eliana Pacheco Braga e Padre Luís Ruas. Basta o aluno comparecer e solicitar a aplicação. É uma oportunidade importante de finalizar este processo e buscar uma melhor qualidade de vida. Essa primeira mobilização vai até o final de maio. O estado oferta três mobilizações esse ano, na capital”, destacou a coordenadora da Gerência de Atendimento Educacional Específico e da Diversidade (Gaeed), Kátia Mendes.

A aplicação do Provão Eletrônico em Manaus, até o mês de maio, acontece no Instituto de Educação do Amazonas (IEA), no Centro da capital; Escola Estadual (EE) Pe. Luís Ruas, Zona Leste; EE Eliana Pacheco Braga, Zona Norte e EE Solon de Lucena, na Zona Centro-Sul.

Interior

Já para os municípios do interior do Amazonas, o início da primeira mobilização está previsto para o próximo mês de março. O objetivo será alcançar 30 municípios até o final do ano, com cerca de 3 mil alunos atendidos.

Os primeiros municípios do interior confirmados a receber o Provão Eletrônico em 2024 são: Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus), Parintins (distante 369 quilômetros), Itacoatiara (distante 176 quilômetros) e Tefé (distante 523 quilômetros).

Primeiras aplicações

Neste primeiro dia de aplicação, o fluxo de alunos foi intenso nas localidades disponibilizadas pela Secretaria de Educação. Na EE Pe. Luís Ruas, por exemplo, mais de 190 alunos realizaram o Provão Eletrônico nesta quarta-feira (21). A escola, que recebe alunos nos turnos da manhã, tarde e noite, foi o local de prova de Rerika Almeida, aluna da EJA.

Rerika, hoje com 34 anos, contou que precisou se afastar dos estudos ainda no Ensino Fundamental, por conta do nascimento do primeiro filho. Hoje, ela tenta a conclusão do Ensino Médio por meio do Provão.

“Tive filho muito nova e seguir nos estudos com criança para cuidar é muito difícil. Anos depois, pelo EJA, concluí o Fundamental e agora quero encerrar o Médio. O Provão é mais rápido, mais viável, para a gente que trabalha, que é dona de casa. Meu sonho é cursar o Ensino Superior, estudar Direito”, compartilhou Rerika.

Também imersa na rotina de avaliações, a professora aplicadora da unidade, Rosely Araújo, tranquiliza os candidatos que forem realizar o Provão. Em todas as unidades de ensino, a Secretaria de Educação disponibiliza sempre um representante que auxilia os estudantes.

“Temos alunos mais velhos, que não sabem usar a ferramenta e estamos aqui para isso. O fluxo de alunos hoje está intenso e deve permanecer assim pelas próximas semanas. Auxiliamos no que é possível, para que tudo ocorra tranquilamente”, ressaltou Rosely.

*Com informações da assessoria

