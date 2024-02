HUGV realiza mutirão de cirurgias de fimose em prevenção ao câncer de pênis, em Manaus

Manaus (AM) — Dez pacientes do Hospital Universitário Getúlio Vargas, da Universidade Federal do Amazonas (HUGV-Ufam/Ebserh), serão beneficiados pelo Mutirão de Postectomia (cirurgia de fimose), no próximo sábado (24), no Ambulatório Araújo Lima, Centro de Manaus. A ação é direcionada a homens que estão na lista de espera do procedimento e já foram contatados pela equipe do hospital universitário.

A postectomia é o procedimento cirúrgico que retira o excesso de pele do prepúcio, tornando a limpeza da glande mais eficaz, combatendo, assim, a principal causa do câncer de pênis: as más condições de higiene.

“A importância do mutirão é justamente para aumentar o número de pacientes operados e difundir para a sociedade os benefícios dessa cirurgia, salientando também que é um procedimento simples, mas com resultados muito positivos”, explica o responsável técnico do Serviço de Urologia do HUGV, André Mancini.

O especialista alerta ainda sobre os cinco mecanismos de prevenção do câncer de pênis. “A realização de postectomias em homens com fimose, a higienização adequada do órgão, a vacinação de meninos (e meninas) de 9 a 14 anos contra o HPV, o uso de preservativo nas relações sexuais para evitar as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e não fumar”, afirma Mancini.

Câncer de pênis

Os sinais mais comuns do câncer de pênis são: feridas que não cicatrizam e coçam muito; secreção com forte odor; e espessamento ou mudança de cor na pele da glande.

Como a maioria dos diversos tipos de neoplasias, o câncer de pênis tem cura quando detectado e tratado precocemente (evitando-se, em alguns casos, até a amputação do órgão). Outro ponto fundamental sobre esse tipo de câncer é que ele pode ser evitado com medidas simples de autocuidado.

Segundo o Ministério da Saúde, no período de 2012 a novembro de 2022, foram registrados no país 21.766 mil casos de câncer de pênis. Houve 6.456 mil amputações do órgão masculino de 2013 a 2023, com média anual de quase 600 amputações. De 2011 a 2021, a doença provocou mais de 4 mil mortes no Brasil.

Sobre a Rede Ebserh

O HUGV-Ufam faz parte da Rede Ebserh desde 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

