BBB 24: Fernanda, Lucas e Rodriguinho estão no Paredão

Fernanda, Lucas e Rodriguinho disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil e apenas dois irão escapar do 10° Paredão do BBB 24. Anjo pela terceira semana consecutiva, Michel ficou imune e pode imunizar outro participante. O brother escolheu Giovanna por ela estar no alvo do líder.

A Líder Beatriz, com o direito de indicar alguém diretamente, escolheu o cantor Rodriguinho. Porém, a Prova de Resistência foi vencida em dupla e Isabelle Nogueira recebeu a responsabilidade de indicar alguém à berlinda. Sua escolha foi Lucas Henrique, ‘Buda’. Segundo a participante, ‘Buda’ já a colocou no paredão e ‘nunca foi prioridade’ dele.

Com surpresa, Leidy Elen, campeão do Poder Curinga, também poderia indicar alguém ao paredão. A sister então escolheu Fernanda para a berlinda.

Com decisões realizadas, a casa votou e MC Bin Laden foi a escolha da casa para o Paredão, com 9 indicações à berlinda. No entanto, na prova Bate e Volta, o funkeiro levou a melhor e escapou do Paredão.

A eliminação acontecerá nesta terça-feira (27).