Esquema vacinal é fundamental para a redução de casos fatais da COVID-19, aponta FVS-RCP

Manaus (AM) – O Amazonas apresenta redução de 83% no número de óbitos por Covid-19. Para continuar com a medida preventiva de casos graves e fatais da COVID-19, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), destaca a importância da atualização do esquema vacinal.

No período de janeiro a fevereiro de 2023, ocorreram 30 óbitos por Covid-19. Já no primeiro bimestre de 2024, os casos fatais reduziram para cinco, sendo todos registrados entre os dias 8 e 14 de janeiro. Dos cinco óbitos registrados este ano, três pacientes apresentavam comorbidades, que é um dos fatores de risco para agravamento da doença. Todas as cinco pessoas apresentavam esquema vacinal desatualizado com aplicação de vacina de reforço em atraso.

Desde o início da imunização contra a doença, a FVS-RCP tem fortalecido os esforços para que a população tenha acesso à vacinação contra a doença por meio da distribuição estratégica de doses aos 62 municípios do estado. A adesão à vacinação, combinada com a contínua atualização do esquema vacinal, desempenhou um papel estratégico na proteção da saúde pública.

“A redução de 83% no número de óbitos por Covid-19 é um impacto positivo e a vacinação integra as estratégias de mitigação dos efeitos da doença. Reforçamos que a população busque a atualização do esquema vacinal conforme as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde”, enfatiza a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Além de evitar casos graves e óbitos pela doença, a atualização do esquema vacinal é essencial para garantir a eficácia contínua das vacinas contra as variantes emergentes do vírus, protegendo a população contra possíveis surtos futuros.

“É importante mantermos o ímpeto da vacinação. A atualização do esquema vacinal não apenas protege os indivíduos, mas também contribui para a construção de uma barreira coletiva contra a propagação do vírus”, enfatizou o responsável pela Vigilância Epidemiológica na FVS-RCP, Alexsandro Melo.

A pensionista Maria da Guia Silva, de 63 anos, é uma das pessoas que mantém o esquema vacinal atualizado. Portadora de cardiopatia, ela afirma se preocupar diante do agravamento de casos. “É importante sempre se proteger. Sigo acompanhando as notícias para estar em dia. Lembro bem da doença, como era na pandemia, e é algo que não quero passar”, afirma.

A vacinação continua sendo a arma eficaz no enfrentamento à Covid-19. No Amazonas, 9,8 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas. A vacinação está disponível nos postos de vacinação municipais.

Monitoramento e prevenção

O Amazonas enfrenta período chuvoso, que coincide com o período sazonal de vírus respiratórios, até, pelo menos, o mês de maio. A FVS-RCP reforça que, ainda em dezembro de 2023, emitiu a Nota Técnica nº 022/2023, alertando sobre o período sazonal de vírus respiratórios, destacando a importância das medidas de prevenção e controle das doenças. O documento está disponível em: https://abre.ai/iIWf .

Ainda por ocasião do período sazonal de vírus respiratórios, em janeiro de 2024, a FVS-RCP divulgou a Nota Técnica Nº 002/2024 reforçando a importância da manutenção das medidas preventivas e de controle contra a Covid-19. O documento está disponível em: https://abre.ai/iIWC.

Além da atualização do esquema vacinal, para redução da transmissão de vírus respiratórios, as medidas preventivas não farmacológicas incluem: etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz com lenço de papel ou usar o antebraço para tossir ou espirrar); higienização das mãos com álcool a 70% ou água e sabão; ventilação, limpeza e desinfecção de ambientes; isolamento de casos confirmados e uso de máscaras de proteção respiratória.

As máscaras são recomendadas, principalmente, para pessoas com fatores de risco para complicações por doenças respiratórias (pessoas com doenças de imunossupressão, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades), em situação de maior risco de infecção por vírus respiratórios, como locais fechados, com aglomeração e em serviços de saúde.

A recomendação de máscaras também é direcionada para pessoas com sintomas respiratórios e para proteção de pessoas saudáveis (quando em contato com alguém infectado) ou para controle da fonte de infecção (quando usadas por alguém infectado para prevenir transmissão).

