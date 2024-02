Ateliê 23 estreia nova temporada do espetáculo ‘Da Silva’ com circulação pelo Brasil

O Ateliê 23 coloca, em circulação, nesta semana, o espetáculo “Da Silva”, com duas sessões gratuitas em Itacoatiara, Manacapuru, Recife, Caruaru, Belo Horizonte e Ouro Preto. A estreia na estrada acontece nesta quarta-feira (28), em Itacoatiara, 16h e 19h, na Associação Cultural Desenvolvimento Humano e Cultural Mãos Solidárias. Em seguida, na quinta-feira (29), é a vez de Manacapuru receber as apresentações, no mesmo horário, na Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré.

A programação da companhia amazonense conta ainda com a oficina de danças urbanas com Lore Cavalcanti e bate-papo com o elenco. O projeto é um dos contemplados no Prêmio Funarte Circulação e Difusão da Dança – 2022.

Segundo o diretor Eric Lima, é a primeira vez que o Ateliê 23 tem estreia de temporada em circulação. A apresentação em Manaus está prevista para o encerramento do circuito, em abril.

“O ‘Da Silva’ era um espetáculo de dança e a palavra de ordem dele era superação. A partir disso, misturamos a proposta com a ideia de cultura popular e usamos as histórias das nossas famílias como metáfora, para falar das famílias brasileiras”, explicou o diretor Eric Lima.

Segundo o diretor, a obra passeia por três linguagens, dança, teatro e música em números individuais.

“No palco, somos quatro intérpretes e quase viramos uma representação da sociedade atualmente, trazendo a nossa experiência para a cena dentro da perspectiva da diversidade e dentro desse recorte do racismo, da homofobia, transfobia, misoginia e machismo”, destacou o artista.

Itinerário

Em março, nos dias 5 e 6, tem “Da Silva” em Recife, no Espaço Cênicas. A apresentação em Caruaru, no interior do Pernambuco, no Teatro Prazeres Barbosa, está confirmada para o dia 8.

O itinerário segue para Belo Horizonte, com sessões nos dias 10 e 11, e finaliza em Ouro Preto, em 13 e 14 de março.

“As pessoas podem acompanhar a viagem por meio de vlogs, em que vamos mostrar como vai ser todo processo”, adianta Eric Lima. Os bastidores vão ser publicados no Instagram (@atelie23).

Equipe

Além da direção, Eric Lima assina coreografia e figurino de “Da Silva”. O artista também compõe o elenco junto com Andira Angeli, Guilherme Bonates, Lore Cavalcanti e Taciano Soares.

A assistência de direção é de Fernanda Seixas e Taciano Soares e a assistência coreográfica de Lore Cavalcanti. As composições são de Andira Angeli, Eric Lima, Enos Lopes, Guilherme Bonates, Lore Cavalcanti e Thais Vasconcelos.

A iluminação é de Titto Silva, cenotécnica e costura de Andira Angeli e Lore Cavalcanti e produção executiva de Camila Andrade. O cenário tem assinatura de Taciano Soares, também coordenador de produção.

