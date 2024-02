Cursos culturais do Sesc AM seguem com inscrições abertas até esta sexta-feira (1)

Manaus (AM) – Os cursos de banda marcial, dança (ritmos regionais), e canto coral seguem com inscrições gratuitas abertas, disponíveis até esta sexta-feira, 1º de março. As atividades são oferecidas por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc Amazonas.

O objetivo da iniciativa é proporcionar o conhecimento artístico com aulas práticas de música, estilos de dança como o Carimbó, Brega, Lundu, Xote, Boi-Bumbá e Guitarrada, e canto, por meio do formato de coro com divisão de vozes.

As atividades são voltadas, preferencialmente, aos trabalhadores do comércio e seus dependentes, e estudantes ou egressos da rede pública de ensino, que possuam renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Biblioteca Thiago de Mello situada na unidade Sesc Centro, na Rua Henrique Martins, 427, ou na Biblioteca Tenório Telles, localizada no Centro de Educação Sesc, na Av. Constantinopla, 288, Alvorada. O resultado com a relação de candidatos aptos para realizar a matrícula será publicado na próxima segunda-feira (4/3).

Os editais dos cursos estão disponíveis no site: www.sesc-am.com.br, na aba “Serviços – Gratuidade (PCG)”. Para mais informações, os interessados também podem entrar em contato com os telefones: (92) 2121-8453.

Matrículas abertas

Além dos cursos gratuitos, estão com matrículas abertas os cursos de Violão infantil (8 a 13 anos), Violão juvenil e adulto (maiores de 14 anos), Ukulele infantil (8 a 13 anos), Balé baby class (3 a 6 anos), Balé infantil (7 a 10 anos), Dança de Salão, Teatro infantil (6 a 9 anos e 10 a 13 anos) e juvenil (14 a 17 anos) e Desenho infantil (6 a 13 anos) e juvenil (14 a 17 anos). As aulas serão ministradas na unidade Sesc Balneário e no Sesc Restauração, em Manacapuru, para uma das turmas de Balé Infantil.

Para essas atividades, o investimento mensal varia entre R$36 e R$83 para trabalhadores do comércio e seus dependentes e entre R$73 e R$146 para o público em geral.

As matrículas podem ser realizadas nas Centrais de Relacionamento do Sesc, localizadas na Rua Henrique Martins, n.427; Av. Constantinopla, n.288, Alvorada; e Rua Visconde de Itanhaém, n.94, Cidade Nova.

