Sogra joga tinta vermelha em noiva no dia de casamento

Um casal de noivos passou por um susto durante a cerimônia de casamento realizada no último domingo (18) na Ciudad Obregón, no México, a mãe do noivo inconformada com a união, contratou um trio de homens para tentar atrapalhar o evento e jogar tinta vermelha no vestido da noiva.

A noiva identificada como Alexandra estava na porta da igreja quando sentiu o líquido colidir contra o corpo, ela conta que inicialmente se assustou, pois pensava que era água, já os convidados acharam que era sangue. Apesar de abalada por ter perdido o vestido, os noivos estavam determinados a concluir a cerimônia trocando o vestido branco por um dourado brilhante.

Segundo informações, a sogra não se deu por vencida e fez uma denúncia anônima sobre drogas, durante a festa, quando os dois se preparavam para as fotos com os padrinhos a polícia chegou ao local e revistou todos os convidados, nada foi encontrado.

A situação viralizou nas redes sociais, um perfil da cidade mexicana divulgou os relatos no X (antigo Twitter).

Abro hilo para desmentir y contar la verdad sobre la historia detrás de lo sucedido, un ATAQUE TERRORIST4 de película de horror, en contra de una novia el día de su boda, en cd. Obregón el 17/feb/24. Adjunto fotos y pondré nombres de los culpables! pic.twitter.com/PuV9BtBLK3 — La Verdad Siempre Sale a la Luz (@fulanodeobregon) February 20, 2024

Como nenhuma ação havia dado certo a sogra não desistiu ao tentar roubar o passaporte da nora para os dois não conseguissem embarcar para a lua de mel, o plano mais uma vez deu errado.

De acordo com o NY Post, a comunidade local se manifestou contra a atitude da família do noivo e prestou solidariedade ao casal. A sogra culpa o casal por seus problemas de saúde e agora passou a exigir que o filho arque com suas despesas médicas.

