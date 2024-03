Barco com passageiros e carga de açaí naufraga no interior do AM: VÍDEO

Uma embarcação que transportava passageiros e cargas naufragou, na noite desta quinta-feira (29), no município de Envira, interior do Amazonas. A carga, calculada em 10 mil litros de açaí, foi perdida. Veja vídeo abaixo:

VÍDEO: barco com passageiros naufraga no interior do Amazonas. pic.twitter.com/05X4nf2xOH — Portal Em Tempo (@emtempofb) March 1, 2024

Nas imagens, é possível observar o momento em que os moradores da região se desesperam para tentar salvar os passageiros do barco. Pelos registros, é possível ver quando uma criança é resgatada.

Quando o barco está afundando, um homem e uma mulher se jogam no rio para se salvar e os moradores, com a ajuda de canoas, ajudam nos resgates.

Segundo informações de testemunhas do naufrágio, o barco sairia do município de Envira, no interior do Amazonas, em direção à Feijó, município do Acre. Porém, a viagem foi impedida pois o casco da embarcação foi danificado por pedaços de árvores trazidos pela correnteza, no Rio Tarauacá.

Apesar do susto, o acidente não causou vítimas.

