Amazonastur realiza workshop e lança Amazonas to Go em Manaquiri 

O Governo do Estado, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), realizou na sexta-feira (1º), a primeira edição do ano do Workshop de Turismo Sustentável e o lançamento do Amazonas To Go, no município de Manaquiri (a 60 quilômetros de Manaus). O evento, em parceria com a Prefeitura do município e a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Serviços e Turismo (SEMICTUR), visa fortalecer o turismo no estado e promover a interiorização das ações.

O evento contou com 76 inscritos e ao final do workshop foi entregue o certificado de participação, fortalecendo o engajamento da comunidade local.

Amazonas to Go

Manaquiri torna-se o 13º município a receber o Amazonas To Go, uma ferramenta inovadora que fornece informações fáceis e seguras sobre hospedagens, restaurantes, guias credenciados e mais. Com 17 empreendimentos locais já credenciados, a adesão ativa da comunidade destaca a utilidade da plataforma.

Os turistas podem acessar o “Amazonas to go” pelo número (+55 92) 99356-8775 ou em QR Codes espalhados pelos principais atrativos turísticos e empreendimentos do setor, como meios de hospedagem, agências de turismo ou pelo https://qrfacil.me/Qqdds6kr.

Workshop Turismo Sustentável

Além do lançamento do Amazonas To Go, o Workshop de Turismo Sustentável contou com palestras sobre o desenvolvimento social e econômico do turismo local. Tópicos como as competências da Amazonastur, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) , linha de crédito (+Crédito) e estratégias para oportunidades de negócios foram discutidos.

O presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, desempenhou um papel ativo na promoção do programa. Ele realizou pessoalmente a entrega dos kits de divulgação do Amazonas To Go, destacando a importância da ferramenta para a promoção do turismo local.

Além disso, Ian Ribeiro entregou certificados Cadastur a empreendimentos em Manaquiri. Esses certificados reconhecem e validam a atuação desses empreendimentos no setor turístico, proporcionando maior visibilidade e credibilidade.

O presidente ressaltou que essas iniciativas são parte de um esforço contínuo do Governo do Estado para fortalecer o turismo no Amazonas, especialmente nos municípios. Ele expressou otimismo em relação ao impacto positivo dessas ações no desenvolvimento econômico e social da região.

“Estamos felizes em levar o Amazonas To Go para Manaquiri, proporcionando uma forma mais acessível de explorar as riquezas turísticas locais. Os certificados Cadastur reforçam nosso compromisso em reconhecer os empreendimentos locais que enriquecem a experiência turística no Amazonas”, afirmou Ribeiro.

Durante o evento de lançamento, o prefeito de Manaquiri, Jair Aguiar Souto agradeceu ao governador Wilson Lima. “Agradeço ao governador pelo apoio decisivo ao setor do turismo. Seu investimento é crucial para a comunidade”, pontuou.

De acordo com a chef de cozinha Etelvina Vieira, no contexto local, a chegada das ações proporcionadas pela Amazonastur é recebida com entusiasmo.

“Aqui no município, cada oportunidade que a Amazonastur traz é com a alegria que a gente recebe, porque assim, nós não temos a tradição em turismo, então assim, toda oportunidade que chega até nós, a gente agarra que é para poder se capacitar”, relatou Vieira.

Estiveram presentes na solenidade de lançamento o prefeito, vereadores e secretários do município.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Projeto de Lei fortalecer Turismo Sustentável em comunidades ribeirinhas do Amazonas

Turismo decola no Brasil e registra quase 1 milhão de turistas internacionais em janeiro deste ano

Governo do AM oferta financiamento de até R$ 200 mil para empreendedores do turismo