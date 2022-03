Governo do Amazonas inaugura unidade do Samic em Parintins

Parintins (AM) – Para reforçar o combate à violência contra a mulher no interior do estado, o Governo do Amazonas inaugurou nesta sexta-feira (25), em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), uma nova unidade do Serviço de Apoio à Mulher, Idoso e Criança (Samic), que funcionará no anexo da 3° Delegacia Especializada de Polícia, na rua Irmã Cristine s/n, Bairro Itaúna ll.

O espaço, gerido pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), dispõe de atendimento humanizado para pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo apoio jurídico e psicológico. O Samic disponibilizará também os serviços para as Pessoas com Deficiência que procurarem ajuda.

A secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, ressaltou o compromisso do Governo do Amazonas em levar os Samics para todos os municípios do estado e destacou que essa é a terceira unidade em sua gestão.

“Esse é o terceiro Samic que conseguimos instalar na minha gestão e em breve, os serviços chegarão no município de Humaitá. E logo após, vamos inaugurar mais dois municípios que são, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. Levar esses serviços para todos o interior do estado é uma determinação do governador Wilson Lima. Vamos continuar trabalhando para que mais cidades sejam alcançadas”, disse a gestora.

Segundo a secretária executiva de Políticas para Mulheres da Sejusc (SEPM), Maricília Costa, a preocupação do Governo do Estado é ampliar os atendimentos para que mais mulheres possam ser atendidas.

“O governo tem a preocupação de ampliar os atendimentos para a população interiorana, por conta do aumento de casos de agressão não só com as mulheres, mas crianças e idosos também. Nosso objetivo é alcançar todos os municípios”, ressaltou Maricília.

Desde o ano passado, o Governo do Estado tem realizado visitas para a implantação do Samic em mais locais, com objetivo de qualificar a rede de proteção à mulher. Em novembro foi inaugurado uma unidade em Maués e agora em março, Tefé ganhou o serviço que fica dentro da delegacia da cidade.

Serviços

A previsão, para os próximos meses, é ampliar os atendimentos, levando o serviço para Humaitá, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. O município de Itacoatiara já conta com o serviço desde junho de 2019.

Idoso Empreendedor

Lançado em julho de 2021, o projeto já cadastrou mais de 210 pessoas no município de Parintins. E durante ação do Governo do Amazonas nesta sexta-feira (25), dois idosos foram contemplados com o cheque do Idoso Empreendedor, um no valor de R$ 5 mil e outro de R$ 3 mil.

