Desmascarando os golpes mais comuns: não seja enganado!

Na era digital, é essencial se informar e ter um pensamento crítico para não cair em armadilhas. Em vez de ser facilmente enganado, é importante recorrer a sites confiáveis e renomados como Skokka Brasil. Esse é um portal inclusivo e inovador que oferece a oportunidade de conhecer novas pessoas e se sentir à vontade nas interações online, disponível em mais de 25 países! Ficar aberto a novas experiências e desfrutar de um ambiente seguro e confiável na web nunca foi tão fácil.

Antes de começar, é fundamental ter em mente que neste portal, as acompanhantes do Skokka (br.skokka.com) têm a chance de postar seus anúncios voluntariamente e sem qualquer pressão para aumentar a visibilidade dos serviços que oferecem. Além disso, as pessoas interessadas nesses anúncios podem acessar o portal e entrar em contato direto com cada anunciante disponível. No entanto, é importante notar que a Skokka não intervém nas interações entre os profissionais e os interessados. A privacidade e autonomia de ambas as partes são respeitadas em todos os momentos.

Skokka não intervém nas interações entre os profissionais Foto: Divulgação

Como lidar com situações fraudulentas

Denuncie às autoridades

Se você foi vítima de um golpe, não fique parado! Coloque suas habilidades em ação, contate, denuncie e informe o ocorrido às autoridades competentes, como a polícia local ou agências de crimes cibernéticos. Não se esqueça de fornecer todos os detalhes da extorsão e qualquer evidência que você tenha, como e-mails, mensagens suspeitas ou mesmo, se houver, comprovantes dos pagamentos realizados.

Informe a plataforma ou empresa afetada

Se o golpe supostamente vem ou está relacionado a uma marca, ou site online, ou se você foi enganado em nome de uma empresa, não hesite em contatar e informar sua equipe de suporte ao cliente. Por exemplo, você pode contatar o Skokka por e-mail oficial e contar a situação, enviando todas as provas para que eles possam lidar com o problema e ajudá-lo da melhor maneira e o mais rápido possível para resolvê-lo e evitar que aconteça com outro usuário.

Informe outras pessoas

Junte-se à missão anti-golpes com Skokka! Compartilhe sua experiência com acompanhantes RJ com outros usuários da Skokka nas comunidades online que você mais usa para que estejam alertas. Ajude a que todos os usuários estejam cientes e evite que outros caiam nas mesmas armadilhas. Comentando a situação, mais pessoas saberão que contam com o apoio e ajuda da empresa.

Lembre-se, as marcas e empresas são as primeiras interessadas em que seus usuários estejam satisfeitos e tenham a melhor experiência usando seus produtos; essas atividades fraudulentas vêm de pessoas fora delas. E quanto maior e mais reconhecida é a marca, mais tentam usar seu nome para essas ações. É por isso que é importante ajudarmos uns aos outros a tornar a internet um lugar mais seguro para conhecer outras pessoas e estabelecer novos contatos.

Verifique suas contas e mude as senhas

Se você foi vítima de golpistas e lhes deu informações financeiras ou pessoais e privadas, não se preocupe, lembre-se que sempre há uma solução! Verifique cada uma de suas contas bancárias, online, cartões de crédito e procure qualquer movimento suspeito.

Se encontrar alguma transação não autorizada por você, ligue para o seu banco e tome as medidas necessárias. Lembre-se de mudar as senhas de todas, ou quase todas, suas contas online para que os golpistas não continuem a se aproveitar de você. Assim como qualquer outro tipo de possível golpe online, você deve ter cuidado com os dados que compartilha. A maioria dos portais online nunca solicitará senhas ou dados bancários através do WhatsApp, ou outra forma de mensagens.

Skokka enfrenta os golpistas e ergue sua voz

Vários portais de classificados para adultos foram associados a notícias relacionadas a golpes e fraudes. É por isso que Skokka quer deixar claro sua posição e alertar os usuários para que não caiam nessas atividades. Desde o renomado portal de anúncios classificados para adultos, pede-se consciência e cautela ao realizar qualquer ação online. Isso pode ser visto claramente em seu site e redes sociais com seus avisos constantes.

Eles se preocupam com a segurança e o bem-estar dos usuários e querem deixar claro que não estão relacionados às ameaças, multas ou golpes que alguns usuários receberam fingindo ser a marca, mas sim usaram seu nome para se aproveitar e solicitar pagamentos através do medo e pressão. Pelo contrário, seu objetivo é criar um site seguro e inclusivo.

Skokka alerta os usuários para que não caiam em golpes Foto: Divulgação

Nesse sentido, possuem uma série de normas e políticas internas que garantem o cumprimento das leis vigentes e o bem-estar e segurança de anunciantes e usuários que usam a página. Além das diferentes categorias e zonas em que está disponível para que todas as pessoas que desejem possam postar seu anúncio ou entrar em contato diretamente com alguém e desfrutar de seus gostos e preferências.

Um portal onde se pode falar abertamente sobre qualquer fantasia, fetiche ou preferência na cama, ou fora dela. Um site onde cada um decide se quer entrar em contato diretamente e sem intermediários com pessoas reais através de seus anúncios.

Skokka tenta manter um ambiente online seguro, e por isso sua grande equipe humana trabalha e se esforça para melhorar e continuar crescendo, ao mesmo tempo que tenta evitar esse tipo de problema com diferentes estratégias e usando as últimas tecnologias.

Agora, no site, você pode observar diferentes dicas de segurança que aparecem automaticamente ao clicar em cada anúncio, e está sendo trabalhado para implementar a verificação de identidade em todo o site. Além disso, pede-se colaboração e, em caso de suspeita de algo ou ser vítima de uma fraude, recomenda-se escrever para qualquer um dos e-mails oficiais para entrar em contato.