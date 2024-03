UEA lança editais do Prêmio de Turismo Maria Helena Fonseca

Manaus (AM) – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) anuncia o lançamento de dois editais em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Os editais referem-se ao Prêmio de Turismo Maria Helena Fonseca e visam promover a participação e reconhecer contribuições no setor do turismo, tanto de estudantes e egressos quanto de profissionais.

O primeiro edital destina-se a estudantes e egressos de Instituições de Ensino Superior (IES) sediadas no Estado do Amazonas, com cursos de bacharelado ou tecnológico em Turismo ou áreas correlatas. Os participantes devem apresentar propostas de “Ideias e Soluções” para o setor do turismo, com base em pesquisas realizadas entre 2019 e 2023, ou em fase de finalização no ano de 2024.

Para o reitor da UEA, André Zogahib, os editais representam um compromisso da instituição com o desenvolvimento responsável do turismo regional. “Estamos comprometidos em apoiar e incentivar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento responsável do turismo na região”, afirmou.

O segundo edital é voltado a profissionais ativos ou aposentados da área do turismo, incluindo professores, gestores públicos e empreendedores privados. Os profissionais interessados podem se inscrever em três categorias distintas: Profissionais da Academia, Profissionais da Gestão Pública e Profissionais da Iniciativa Privada.

Para a vice-reitora da UEA, Kátia Couceiro, é uma grande honra lançar os editais no Dia Internacional da Mulher.

“Estes editais são uma forma de celebrar a participação e contribuição das mulheres no setor do turismo, incentivando estudantes, egressas e profissionais a compartilharem suas ideias e soluções”, disse.

Ambos os editais têm como objetivo reconhecer e premiar projetos e contribuições relevantes para o desenvolvimento do turismo no estado do Amazonas, alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

A coordenadora do Laboratório do curso de Turismo da UEA, Prof.ª Ma. Sônia Nascimento, ressaltou a importância da docente homenageada com o nome do prêmio.

“O tema foi idealizado em homenagem à professora Maria Helena Fonseca, uma figura fundamental desde o início do curso de Turismo, com grandes contribuições para o turismo na região. Estes prêmios têm como objetivo identificar e premiar profissionais de destaque no turismo do Amazonas”, finalizou.

As inscrições para ambos os editais estarão abertas a partir do dia 8 de março de 2024 e se estenderão até o dia 8 de maio de 2024. A análise das propostas e a divulgação dos resultados ocorrerão conforme o cronograma estabelecido, culminando com a cerimônia de premiação prevista para o dia 18 de junho de 2024, no auditório da Escola de Direito da UEA.



Para mais informações, acesse os links dos editais abaixo:

Edital – Estudantes e Egressos

Edital – Profissionais de turismo