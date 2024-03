Com passaporte retido, Bolsonaro disse que recebeu convite para visitar Israel

De acordo com o ex-presidente, primeiro-ministro israelense enviou carta para que ele vá à região do "terrorismo praticado pelo Hamas"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em discurso para apoiadores, que foi convidado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para visitar o país e conhecer o local onde membros do Hamas cometeram ataques terroristas durante um festival de música eletrônica.

No entanto, Bolsonaro está impedido pela Justiça de deixar o Brasil. Seu passaporte está retido desde fevereiro deste ano.

“Recebi há pouco uma carta do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu – que por acaso é capitão do Exército também –, me convidando para visitar o seu país para que eu vá naquela região do conflito. Ou melhor, do massacre, da covardia, a região do terrorismo praticado pelo Hamas contra Israel.”

A fala foi registrada em vídeo e postada por Bolsonaro em suas redes sociais. Atrás do ex-presidente, no palco, há uma bandeira de Israel. O ex-presidente foi ovacionado pela plateia.

O político de direita se contrapõe à posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que critica os ataques do governo Netanyahu a civis palestinos em Gaza.

*Com informações da CNN Brasil

