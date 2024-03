Antes de derrubar ponte nos EUA, navio perdeu controle e enviou alerta

Autoridades conseguiram fechar acesso de veículos à ponte antes do acidente com o navio. Apesar disso, oito pessoas estavam no local

Os propulsores do navio que atingiu a ponte Francis Scott Key, em Maryland, nos Estados Unidos (EUA), não estavam funcionando e a tripulação havia perdido o controle da embarcação, durante a madrugada desta terça-feira (26).

Foi o que as pessoas a bordo do porta-contêiner Dali avisaram às autoridades, de acordo com o governador de Maryland, Wes Moore. As informações são da CNN Internacional.

Devido ao aviso de Mayday – palavra-código para emergência – as autoridades locais tiveram tempo para começar a fechar o acesso de veículos à ponte e interromper parte do tráfego, antes que a embarcação colidisse.

Apesar disso, oito pessoas estavam no local no momento do acidente, além de carros que trafegavam pela via, incluindo uma carreta de grande porte.

“Sou grato ao pessoal. Assim que surgiu o aviso e quando surgiu a notificação de que havia um pedido de socorro, que literalmente conseguiram impedir que os carros passassem pela ponte. Essas pessoas são heróis. Eles salvaram vidas ontem à noite”, disse o governador Moore.

Vítimas de acidente com o navio

Das oito pessoas na ponte no momento do impacto, duas foram resgatadas. Uma delas saiu ilesa e a outra foi encaminhada a um hospital em “estado muito grave”. As outras seis pessoas seguem desaparecidas.

Dos veículos que trafegavam na ponte, cinco foram encontrados submersos na água, com auxílio de sonar infravermelho e de varredura lateral. Entre eles, três carros de passeio e um caminhão de cimento, disse o chefe dos bombeiros da cidade de Baltimore, James Wallace.

As autoridades não têm certeza se o quinto carro é de passageiros ou de trabalho.

Na manhã desta terça-feira (26), autoridades haviam afirmado que o acidente teria feito, pelo menos, sete vítimas, mas que esse número poderia aumentar devido à seriedade do ocorrido.

Até a finalização desta reportagem, não havia informações sobre vítimas fatais.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

VÍDEO: motorista perde controle e carreta tomba perto da Ponte do Rio Negro

Ponte desaba após colisão de navio cargueiro nos EUA; cerca de 20 pessoas estão desaparecidas

Cantora de forró Marcinha Sousa e marido morrem afogados ao tentar cruzar ponte