Influenciadora maltrata criança ao realizar ação de Páscoa para se promover; VÍDEO

A influenciadora digital Malévola Alves, revoltou os internautas ao filmar uma iniciativa distribuindo chocolates para crianças necessitadas. Mas, o que mais despertou atenção foi uma interação da jovem com uma menina, que acabou não recebendo o doce.

A garota expressou sua decepção por não ter recebido a caixa de bombons. Enquanto pedia para que o motorista partisse do local, Malévola reforçou: “Tchau, vamos embora! Tira o dedo, senão fecho a janela no seu dedo”.

Outra atitude de Malévola que repercutiu negativamente nas redes foi o momento em que ela pega o celular para dar o bombom à primeira criança. “Deixa eu filmar primeiro”, afirmou a influenciadora ao passo em que pegava seu aparelho para gravar o episódio.

“Infelizmente, vocês dão visibilidade para esse tipo de pessoa, lamentável”, destacou um internauta. “Essa gente faz de tudo por likes” e “Ela não quer ajudar, só quer aparecer” insinuaram outros usuários.

Após a repercussão, Malévola se defendeu e explicou o motivo de sua reação. Segundo ela, a criança já havia recebido sua porção de presente e estava tentando obter mais. “As pessoas levam tudo a sério, meu Deus! Parece que não percebem que era uma brincadeira. Povo insuportável! Engraçado como ninguém oferece ajuda, não é?”, ressaltou.

A criadora de conteúdo também enfatizou a importância de registrar tais ações para inspirar outros. “Pelo menos eu fiz algo! Imagine se todo mundo que ajudasse filmasse, como o mundo seria melhor. As pessoas levam tudo muito a sério, incrível”, concluiu.

Influenciadora maltrata criança ao realizar ação de Páscoa para se promover. pic.twitter.com/TITeNOYeMv — Portal Em Tempo (@emtempofb) April 1, 2024

*Com informações do Diário do Centro do Mundo

Leia mais

Influenciador esconde R$ 1 mil na ‘Bola das Letras’ e causa vandalismo, diz prefeitura

Influenciadora suspeita de aplicar golpes tem casa saqueada em Manaus; VÍDEO

Influenciadora é presa após ser flagrada roubando farmácia; VÍDEO