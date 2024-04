Festival de cinema com obras LGBTQIAPN+ seguem com inscrições abertas em Manaus

Organização do festival já recebeu 147 obras no primeiro mês de inscrições, sendo 29 inéditos

Manaus (AM) — As inscrições para o 1º Close, festival de cinema dedicado a obras de ficção e documentário, com temáticas relacionadas ao universo LGBTQIAPN+ seguem abertas até o dia 30 de abril. Organizado pela Cacique Produções, o festival ocorre no segundo semestre em Manaus.

O Close é um projeto contemplado na Lei Paulo Gustavo por meio do Edital Manaus Identidade Cultural Audiovisual, com apoio do Concultura, Manauscult, Prefeitura de Manaus, Ministério da Cultura e Governo Federal.

No primeiro mês de inscrições, o Close já apresenta números bastante positivos, com 147 obras cinematográficas recebidas pela organização, sendo 29 inéditas. Do total de inscritos, 72,8% são filmes de ficção e 27,2% documentários. Outro dado importante é que boa parte das produções, 49,7%, foram finalizadas em 2023. Em seguida aparece 24,5% de obras de 2022, 15% de 2024 e 7,5% de 2021.

Segundo o idealizador e diretor-executivo do festival, Wallace Abreu, o número de filmes inscritos até o momento já superou as expectativas iniciais da organização.

“Temos recebido obras diversas, vindas principalmente do Sudeste e Nordeste. No entanto, nessa reta final de inscrições, vamos focar e fortalecer ações de divulgação no Norte, que é hoje a região com menor representatividade no certame. Queremos ainda intensificar as ações voltadas às produções internacionais, para alcançar um maior número de trabalhos, embora já tenhamos excelentes filmes do México e de Portugal inscritos”, destaca.

Até o momento, o Close tem obras inscritas de 22 estados e Distrito Federal. Destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, com 32, 20 e 12 inscrições respectivamente.

O diretor artístico do festival, Arnaldo Barreto, ressalta que a diversidade estética, artística e técnica das obras inscritas até agora é muito ampla, tanto no campo ficcional, como documental. “Isso certamente nos permitirá realizar um processo curatorial de seleção muito rico, construindo uma programação que contemple várias frentes do eixo temático trabalhado pelo festival”, disse.

Processo

As inscrições para o Close podem ser feitas até o dia 30 de abril pelo link https://encurtador.com.br/abpPX, que também está disponível na bio do Instagram @caciqueproducoes. No mesmo link os candidatos podem acessar o regulamento completo do festival.

A lista dos filmes selecionados será divulgada no dia 03 de junho, não cabendo recurso à decisão da comissão organizadora. Após a divulgação dos filmes escolhidos, os responsáveis pelas inscrições serão notificados e terão até 10 dias úteis para envio do link para download, contendo a versão final de exibição da obra.

*Com informações da assessoria

