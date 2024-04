Faculdade de Manaus promove curso de oratória jurídica

Manaus (AM) — A Faculdade Santa Teresa (FST) está com inscrições para o curso de “Oratória Jurídica: Técnicas para Falar em Público”. A atividade visa fortalecer a autoconfiança, preparando os participantes para que exerçam uma comunicação eficiente, conquistando credibilidade e respeito profissional. O curso está sendo oferecido por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da faculdade.

As aulas serão ministradas pela advogada, docente e doutora em Ciência Jurídica, Maria Lenir Rodrigues Pinheiro. Com aulas presenciais e metodologia multidisciplinar, o curso contará com recursos audiovisuais e exercícios práticos. Serão abordados temas como oratória geral; técnicas de preparação; postura e gesticulação; técnicas de apresentação e leitura.

De acordo com coordenadora do NPJ da Faculdade Santa Teresa, Mônica Picanço, os participantes terão a oportunidade de aperfeiçoar suas habilidades de oratória, persuasão e argumentação, a serem aplicadas tanto na vida pessoal quanto profissional.

“A relevância da temática se dá justamente para os alunos finalistas que já estão enfrentando plateias, têm o desejo de corrigir e aperfeiçoar a própria expressão verbal e corporal, para que os discursos passem confiança, aumentando as chances de sucesso nos processos”, argumenta.

Em formato de curso livre, a atividade é indicada aos alunos do 7º ao 10º período de Direito. Inicia no próximo dia 06 de abril e vai até o dia 04 de maio, sempre aos sábados, no horário das 8h às 12h.

“Iniciativas como esta compõem o conjunto de estratégias de formação complementar pensado para preparar os acadêmicos para o ambiente de trabalho, que demanda habilidades e competências cada vez mais complexas”, ressalta Joziane Mendes, coordenadora de Cursos Livres do Grupo Fametro.

Os alunos matriculados na atividade também vão receber um certificado de 20h de estágio emitido pelo NPJ/FST e certificação de 30 horas (sendo 20h presenciais e 10h de atividades orientadas).

As atividades serão realizadas no NPJ da Faculdade Santa Teresa, na rua Rio Madeira, Nº 444, Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

As inscrições estão abertas, com investimento de R$ 150 para o público externo e R$ 120 para os alunos da instituição. Com limite de 40 vagas por turma, as inscrições estão disponíveis online pelo link: https://cpjur.com.br/curso/oratoria-juridica-tecnicas-para-falar-em-publico/#1594828576703-49a15fa8-15b9 ou pelo WhatsApp (92) 98286-3703.

*Com informações da assessoria

