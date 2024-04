Parceria quer fortalecer acesso à água potável e ao saneamento para jovens de Manaus

Manaus (AM) – O acesso seguro à água potável e ao saneamento é um direito humano essencial para a promoção e a manutenção da qualidade de vida, a redução de desigualdades e da pobreza. Por isso, a WEG firmou parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no Brasil para contribuir com o Programa de Água, Saneamento e Higiene (da sigla em inglês, WASH), no bairro Colônia Antônio Aleixo, localizado na região periférica de Manaus, e na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé.

A iniciativa tem como objetivo beneficiar 13 escolas da Colônia Antônio Aleixo, território contemplado pela iniciativa #AgendaCidadeUNICEF, e da RDS do Tupé na agenda de água, saneamento e higiene, além de capacitar 120 profissionais e gestores educacionais, beneficiando mais de 4.100 crianças com acesso a escolas com serviços de água, saneamento e higiene e 2.000 pessoas que menstruam com kits de higiene menstrual e informação de qualidade.

De acordo com o estudo “As Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e na Adolescência no Brasil”, publicado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em 2023, 71,4% dos meninos e das meninas são privados de saneamento no Amazonas. Ou seja, estes jovens vivem em casas com banheiro compartilhado ou fossa rudimentar, ou em casa sem banheiro ou com vala a céu aberto. Além disso, 16,7% de crianças e adolescentes estão privados do acesso à água segura – ou seja, vivem em casas com água de poço, fonte ou nascente, ou não recebem água canalizada e têm apenas água da chuva ou sem procedência conhecida.

“O acesso a serviços seguros de água, saneamento e higiene nas escolas são fundamentais para promover ambientes saudáveis e, assim, garantir o pleno direito à educação de crianças e adolescentes. Ter acesso a água de qualidade e banheiros adequados promove o bem-estar físico, mental e social de meninas e meninos, sob a perspectiva de aprender, brincar e se desenvolver com saúde, além de promover a dignidade menstrual”, explica Rodrigo Resende, oficial de Água, Saneamento e Higiene do UNICEF no Brasil.

“Estamos orgulhosos em unir forças com o UNICEF para levar água potável, saneamento e higiene às comunidades mais necessitadas de Manaus. Acreditamos que investir na infraestrutura básica é investir no futuro e no bem-estar de crianças e adolescentes, com sustentabilidade”, afirma Daniel Marteleto Godinho, Diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da WEG.

