Homem considerado mais velho do mundo pelo Guinness morre aos 114 anos

O venezuelano Juan Vicente Pérez Mora, considerado o homem mais velho do mundo pelo livro de recordes Guinness, morreu na terça-feira (2), aos 114 anos. A informação foi confirmada pelas autoridades de Táchira, onde Juan morava, que lamentaram a perda do idoso. Segundo o Guinness, Juan completaria 115 anos em maio.

“Nosso querido Juan, com profunda tristeza e dor nos despedimos de você, daquele arquétipo de um homem de Táchira, humilde, trabalhador, pacífico, entusiasta da família e da tradição. Junto com minha esposa e filhos, tivemos o prazer e o orgulho de conhecê-lo. Descanse em paz meu querido velhinho”, disse o governador Freddy Bernal.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também comentou sobre a morte de Juan, expressando solidariedade à família. “Envio meu abraço e condolências à sua família e a todas as pessoas de El Cobre. Que Deus o receba em sua santa glória”, disse.

Juan Vicente Pérez Mora nasceu no dia 27 de maio de 1909, na cidade de El Cobre. Aos cinco anos de idade, começou a trabalhar com o pai e os irmãos na agricultura e auxiliava na colheita da cana-de-açúcar e do café. Em 1948, ele se tornou xerife em Caricuena, ficando responsável por resolver disputas de terra e família por 10 anos.

Juan se casou com Ediofina del Rosario García, com quem ficou junto por 60 anos, até a morte da amada, em 1997. Pai de 11 filhos, o agricultor, que foi incluído no livro do Guinness aos 112 anos, deixa mais de 40 netos, 18 bisnetos e 12 trinetos.

*Com informações do SBT News.

