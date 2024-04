Vacinas contra a dengue são redistribuídas para 15 municípios no Amazonas

Manaus (AM) — A vacinação contra a dengue no Amazonas ganha novo impulso com a redistribuição de 13 mil doses do imunizante para 15 municípios do estado. O procedimento de remanejamento segue orientações do Ministério da Saúde para enfrentamento da doença e é realizado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas — Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. A Nota Técnica com as orientações está disponível em: https://abre.ai/joeh.

As 13 mil doses são oriundas da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Os novos municípios contemplados com as doses distribuídas são: Benjamin Constant, Borba, Carauari, Coari, Codajás, Envira, Humaitá, Itacoatiara, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Novo Airão, Tabatinga, Tefé e Tonantins. O critério de escolha é por critério epidemiológico, visando conter a propagação da doença.

Para evitar desperdício e garantir que a população seja protegida, as autoridades de saúde do estado tomaram medidas para distribuir essas doses para os municípios que necessitam de ação integrada junto às secretarias municipais de saúde. Cada município está programando a retirada das doses conforme a disponibilidade de agenda dos municípios.

Uma vez recebidas as doses, as Secretarias Municipais de Saúde, responsáveis pela vacinação nos municípios, iniciarão imediatamente os esforços de vacinação contra a dengue. A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destacou a importância dessa iniciativa de redistribuição para contemplar mais crianças e adolescentes de outros municípios.

“A vacina reforça a proteção contra a dengue. Convocamos a todos os pais e responsáveis das crianças e adolescentes para comparecerem aos postos de vacinação e garantir a atualização do esquema vacinal dos contemplados na imunização contra a dengue”, destaca Tatyana.

Com a redistribuição, a vacina está disponível em 27 municípios, incluindo os 12 municípios contemplados inicialmente pelo Ministério da Saúde em fevereiro (Manaus, Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Careiro, Nova Olinda do Norte, Manaquiri, Santa Isabel do Rio Negro, Autazes e Careiro da Várzea).

*Com informações da assessoria

