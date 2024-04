Polícia apreende 70 kg de maconha na casa de prefeita da França

Cerca de 70 kg de resina de de maconha (haxixe) foram encontrados na casa da prefeita de Avallon, cidade localizada na região de Yonne, nordeste da França, neste domingo (7). Jamilah Habsaoui também é deputada regional. A ação policial faz parte de uma grande operação de combate ao tráfico no país.

Segundo a imprensa francesa, a droga teria sido armazenada na casa pelo irmão da prefeita, que mora com ela. O suspeito já teria sido condenado por tráfico de entorpecentes há alguns anos.

Ao todo, sete pessoas foram detidas e estão sob custódia policial: Habsaoui, dois irmãos e mais quatro envolvidos, indicou à agência de notícias AFP o procurador da República Hugues de Phily. A chefe do executivo de Avallon não teria conhecimento de que a droga era estocada na casa da prefeita, mas uma investigação foi aberta para apurar seu eventual envolvimento no caso.

Fontes ouvidas pela AFP disseram que buscas também foram realizadas em uma farmácia da cidade e na prefeitura de Avallon, que tem aproximadamente 6 mil habitantes. Além dos 70 kg de maconha, a operação também apreendeu 938 gramas de cocaína, € 7.000 (R$ 38.322) e cerca de 20 barras de ouro.

Jamilah Habsaoui, de 46 anos, foi eleita prefeita em 2021 pelo movimento Divers-Gauche, que reúne vários partidos de esquerda.

OPERAÇÃO NACIONAL CONTRA TRÁFICO

A ação foi preparada durante várias semanas e mobilizou 75 policiais. Os locais das buscas em Avallon não foram escolhidos aleatoriamente. A cidade está no centro de uma investigação preliminar de longo prazo, batizada de “Place Nette XXL” (Lugar Limpo, em português).

A operação foi lançada oficialmente no final de março pelo presidente Emmanuel Macron em Marselha, no sul da França. Ela foi precedida por uma série de buscas e apreensões, iniciadas no último trimestre de 2023 com o objetivo de acelerar os procedimentos e ações de combate ao tráfico de drogas no país.

Balanço divulgado pelo ministro do Interior e dos Territórios Ultramarinos, Gérald Darmanin, informa que até hoje 7.177 suspeitos foram detidos em toda a França.

*Com informações da Folha de S.Paulo

