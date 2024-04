Rei Charles vai estampar novas notas de libras a partir de junho

Foto do monarca vai estar nas cédulas de 5,10, 20 e 50 libras esterlinas

O Rei Charles III recebeu nesta terça-feira (9) o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, como é chamado o presidente da instituição monetária, e a diretora do Banco, Sarah John. Os dois executivos apresentaram ao monarca as novas cédulas que, agora, tem seu retrato.

As notas entrarão em circulação no Reino Unido a partir de 5 de junho, informou o Banco da Inglaterra.

O retrato do rei aparecerá em notas de 5, 10, 20 e 50 libras e circulará junto com as notas existentes que retratam a falecida Rainha Elizabeth II.

As novas cédulas com o Rei Charles só serão impressas para substituir as que estão gastas e para atender a qualquer aumento geral na demanda por cédulas, disse o BoE.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

Com câncer, rei Charles grava vídeo para evento, mas fica ausente de compromisso real

Kate Middleton revela diagnóstico de cancêr

Rei Charles perderá primeiro grande evento real após descobrir câncer