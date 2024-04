Brasileiros são retirados do Haiti de helicóptero em meio a crise de violência

O governo brasileiro retirou do Haiti, nesta quarta-feira (10), sete brasileiros e uma alemã que estavam no país. O país caribenho enfrenta uma grave crise de violência, com as ruas da capital dominadas por gangues, que provocaram o fechamento do aeroporto internacional e de portos há mais de um mês.

Os brasileiros foram retirados em dois helicópteros até o município fronteiriço de Jimaní, na República Dominicana, país vizinho, que divide a Ilha Hispaniola com o Haiti. Lá, foram recebidos por funcionários da embaixada brasileira em São Domingos, segundo o Itamaraty.

“Na operação de resgate foi incluída, a pedido e às custas do governo alemão, cidadã alemã idosa, por razões humanitárias”, diz nota do ministério das Relações Exteriores. “O governo brasileiro agradece aos governos do Haiti e da República Dominicana o apoio recebido, que muito contribuiu para o êxito da operação”, diz o comunicado.

Outros 59 brasileiros identificados pela embaixada em Porto Príncipe decidiram permanecer no país ou optaram por sair por meios próprios do país, segundo o Itamaraty.

No grupo, que pediu para ser retirado do país, há voluntários religiosos e missionários, fontes do governo confirmaram.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

Câmara decide manter preso Chiquinho Brazão

Câmara Cidadã: mais de 170 serviços serão disponibilizados para população amazonense

Programa ‘Casa Manauara’ finaliza reforma de mais de 10 moradias na Zona Leste de Manaus