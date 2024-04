Estudantes de Manaus participam de projeto de teatro lambe-lambe em escola

Manaus (AM) — Alunos da Escola Municipal Antônio Medeiros Da Silva, localizada no bairro União da Vitória, receberam as apresentações do projeto “Amélia e a Flor — Circulação de Teatro Lambe-Lambe”, em Manaus. Além das apresentações de teatro lambe-lambe, os jovens também participaram de oficinas sobre a história do gênero artístico no Brasil, onde também refletiram e analisaram o enredo apresentado na encenação.

O projeto é realizado pela Menina Miúda Produções Artísticas e segue em circulação por escolas da rede pública de Manaus desde a última segunda (8), e finaliza sua temporada de apresentações nesta sexta (12), no IV CMPM — Escola Estadual Áurea Pinheiro Braga, situado no bairro Gilberto Mestrinho.

O espetáculo conta a história da pequena Amélia, que tenta se proteger, dentro de um sótão, das consequências de uma guerra. A técnica do teatro lambe-lambe utiliza uma pequena caixa cênica, portátil, dentro da qual é encenado um espetáculo, que, em geral, tem curta duração, com a utilização de bonecos ou outros objetos que são animados.

Durante a apresentação, os alunos sentam-se à frente da estrutura e se inclinam para observar a encenação da boneca, manipulada pelo artista Cairo Vasconcelos, por meio de um buraco na caixa. Para se ambientarem mais com a obra, eles recebem o auxílio de um fone de ouvido para ouvir a trilha sonora do espetáculo.

Visões

Alunos observam explicação de Cairo sobre o interior da caixa Foto: Divulgação/Menina Miúda Produções

As impressões sobre a historinha apresentada no espetáculo são diversas. A estudante Laís Pacheco, 14, da nona série, achou a iniciativa bastante criativa.

“Vi uma menina sobre uma estrutura, como uma casa, que basicamente estava sozinha. E quando a gente chega para ver ela, ela meio que nos vê e acaba se mostrando para gente. Acho muito bom, porque isso parte da cultura, que leva o estudante a ter outra visão, não só com o teatro de pessoas, mas também com objetos ou bonecos”, declara ela.

Ainda sobre o espetáculo, a aluna Letícia Barbosa, 14, da oitava série, gostou bastante da boneca e da música apresentada como trilha sonora.

“Vi que ela apresentava um pouco de solidão, tristeza, e queria estar com alguém. Ela enxugava o rosto como se estivesse chorando. Acho muito legal [essas iniciativas na escola] porque às vezes pode também ser um passatempo, e tem muitas curiosidades que a gente até nem sabe. E dá para gente fazer perguntas também”, pontua ela.

“Sabendo dos escassos consumos de cultura pela população de outras regiões da cidade de Manaus, o projeto visa oportunizar a democratização e difusão da linguagem do teatro lambe-lambe para estudantes das regiões longínquas da cidade de Manaus, sendo de fundamental importância o consumo cultural dos indivíduos a arte em suas diversas formas”, completa Cairo Vasconcelos, diretor e ministrador do projeto.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Presidente Figueiredo recebe oficina de iniciação teatral ‘Autonomia da Interpretação’

‘Aldeia Manaó’: Projeto levará oficinas, palestras e saberes dos povos indígenas para escola de Manaus