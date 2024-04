Manaus (AM) – A 4ª edição da Câmara Cidadã oferece, neste primeiro dia de ação, no Sambódromo de Manaus, emissão de Carteira de Identidade Nacional (CIN). São 200 senhas disponíveis. O documento ficará pronto em até 30 dias e poderá ser retirado no posto de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital.

O serviço está sendo realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). De acordo com a secretaria, os documentos necessários para a expedição são certidão de nascimento, comprovante de residência e CPF. As fotos 3×4 são feitas no Sambódromo, no momento da emissão.

Conforme os responsáveis pela emissão da Carteira de Identidade Nacional, o cidadão recebe um comprovante de que fez o procedimento de emissão. Com o comprovante é possível acompanhar, em tempo real, por meio de um link, o status da CIN. Quando o documento estiver pronto, basta se dirigir ao PAC da Alvorada.

Câmara Cidadã

A 4ª edição acontece nesta quinta e sexta-feira (11 e 12/04) no Sambódromo de Manaus, com mais de 170 serviços disponibilizados de forma gratuita para a população da capital. A ação envolve mais de 50 parceiros da iniciativa pública e privada, reunindo órgãos, associações, empresas e institutos apoiadores do projeto.

Esta será a primeira ação de 2024 na capital, idealizada pelo presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (União Brasil). Buscando aproximar o parlamento municipal do povo, a Câmara Cidadã reúne, desde a primeira edição, em 2023, uma vasta programação de serviços incluindo áreas como cidadania, saúde, beleza, empreendedorismo, assistência social, além de orientações jurídicas, psicossociais, entre outras.

“Desde a primeira Câmara Cidadã temos tentando aperfeiçoar o projeto, tanto em relação ao atendimento, visto que o público tem superado as expectativas a cada edição, quanto em relação à gama de serviços. O que observamos é que cada serviço é essencial porque sempre será a necessidade de alguém, então por isso o esforço e a dedicação de todos”, afirmou Caio André.

Entre os principais serviços estão cadastro no Sine Manaus, encaminhamento para oportunidades de emprego, emissão de Passa Fácil, emissão de Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPcD), emissão da carteira intermunicipal – Passe Legal, serviços de habilitação e de veículos, e emissão de credencial de estacionamento para idosos e Pessoas com Deficiência.

Na área da saúde, serão ofertados serviços como consulta com clínico geral, atendimento psicológico e fisioterapêutico, assistência social e clínica, atendimento fonoaudiológico infantil, aferição de pressão, testagem rápida para sífilis, HIV e hepatites B e C, massagem relaxante, ventosaterapia, teste de glicemia, corte de cabelo, avaliação de bioimpedância, exame de vista, aulas de pilates e zumba.

Além destes, serão oferecidos atendimentos jurídicos, renegociação de débitos com concessionárias de água e luz, parcelamento de tributos municipais, entre outros serviços, todos gratuitos.

*Com informações da assessoria

