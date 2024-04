Feira municipal Jardim dos Barés reabre após revitalização na Zona Oeste de Manaus

Manaus (AM) – A feira municipal Jardim dos Barés, localizada no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, reabriu, na quinta-feira (11), totalmente revitalizada. O espaço, que estava há 30 anos sem manutenção, foi reinaugurado com estrutura mais moderna, proporcionando um ambiente mais amplo, seguro e confortável para permissionários e clientes.

As obras de reforma realizadas pela equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) incluíram a demolição da antiga estrutura que estava danificada e com risco iminente de cair, reorganizando e setorizando os boxes que ganharam mais espaço, revestimentos em cerâmicas, novas pias, balcões padronizados oferecendo circulação para feirantes e clientes.

O espaço também ganhou novo telhado, forro, iluminação, banheiros com acessibilidades, identidade visual moderna, com cores vibrantes e elementos que representam a cultura e a tradição local, além de instalação de Wi-Fi gratuito.

O prefeito David Almeida destacou que o trabalho, em parceria com o Governo do Estado do Amazonas, é contínuo e mantém toda a gestão com o único intuito de desenvolver Manaus, gerar emprego e rendas, construir mais escolas, e muito mais.

Prefeito David Almeida destacou que o trabalho em parceria com o Governo do Estado do Amazonas. Foto: Divulgação

“Acreditamos que até o final do ano todas essas 36 feiras estarão sendo entregues à população, esse é um trabalho comandado pelo secretário Wanderson, alguns dos recursos é em parceria com o governo, outros recursos da prefeitura, emendas de deputados e emendas de senadores. Jardim dos Barés, aqui no bairro de São Jorge tem uma feira de qualidade com wi-fi grátis à disposição, produtos de qualidade, produtos acessíveis para que você possa. Conseguir consumir. Vem para a feira!”, disse David Almeida.

A Feira dos Barés foi fundada há mais de 40 anos e é um importante ponto de referência para os moradores do bairro São Jorge. O local oferece uma grande variedade de produtos, como frutas, verduras, legumes, carnes, peixes, frios, laticínios, doces, salgados, artesanato e lanches e restaurantes.

Raimunda Nascimento Silva, conhecida como tia da Ray refeições, que trabalha há mais de 32 anos na feira dos Barés, hoje diz que agora se sente privilegiada. “Agora nós vamos progredir, crescer nosso estabelecimento, gerar emprego e renda com mais visibilidade com um espaço limpo, amplo e moderno para trabalhar de forma humanizada, servindo almoço com muito amor e carinho, levanto o sustento para casa”, concluiu Raimunda.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Feira Tupissai ocorre pela primeira vez no Centro Cultural Povos da Amazônia

Navemazônia destaca desafios da navegação no Amazonas em primeira edição de feira

Prefeitura de Manaus anuncia ‘Marcha para Jesus 2024’ com expectativa de 1 milhão de pessoas