Chuva deixa Manaus em alerta para risco de deslizamento em áreas de risco, aponta Defesa Civil

Um alerta de possibilidade de terras em áreas de riscos em Manaus foi emitido pela Defesa Civil do Amazonas devido à chuva da manhã desta sexta-feira (12).

Conforme o órgão, a previsão meteorológica indica continuidade das chuvas nas próximas horas. O alerta é válido até às 21h desta sexta.

As áreas de risco de movimentos de massa no município caracterizam-se pela ocupação de margens fluviais potencialmente instáveis sobre sedimentos inconsolidados, com degraus de abatimento, rachaduras e registros prévios de “terras caídas”, bem como pela ocupação de encostas de alta declividade com histórico de deslizamentos e processos erosivos instalados”, pontuou o órgão.

A previsão era de que chovesse acima de 30mm na cidade, mas alguns bairros pontos da capital superaram a marca. Os dados são do registro dos pluviômetros automáticos no portal CEMADEN.

2 – Mauazinho: 56.95 mm;

3 – Redenção: 35.82 mm;

4 – Igarapé do Mindu: 35 mm.

Em caso de emergência, a população deve ligar para o número 199 ou 193, e seguir as orientações da Defesa Civil local e do plano de contingência municipal.

Leia mais

Carro capota durante chuva em avenida na Zona Centro-Sul de Manaus