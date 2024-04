‘Sine nos Bairros’ atende nas Zonas Norte e Sul neste sábado; veja pontos

O projeto “Sine nos Bairros”, criado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), atenderá, neste sábado (13), das 8h às 12h, em dois pontos da cidade: nos bairros Cidade Nova e Petrópolis, nas Zonas Norte e Sul da capital, respectivamente.

A ação, que tem o objetivo de beneficiar os moradores das zonas mais distantes dos serviços da prefeitura, vai ofertar atividades gratuitas, como vagas de emprego, cadastro, orientações sobre a CTPS digital e seguro-desemprego.

“As nossas operações nos bairros de Manaus já atenderam a todas as zonas, concluindo quase 30 ações itinerantes pela cidade. Seja nos prédios e dependências do órgão ou até mesmo nas ruas, a missão do Sine continuará firme para gerar emprego e beneficiar mais pessoas”, destacou o diretor do Sine Manaus, Pedro Lima.

As equipes estarão posicionadas em dois pontos da cidade: no Clube de Mães, localizada na rua Antônia Carneiro, nº 23, bairro Cidade Nova, zona Norte; e na escola Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) Professora Dalva Maria Costa e Silva, situada na rua Rio Amazonas, s/nº, comunidade São Sebastião, bairro Petrópolis, zona Sul.

Os interessados devem comparecer ao local portando o comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

‘Sine nos Bairros’ divulga programação para este fim de semana; confira